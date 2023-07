Milan, la lista dei convocati di Pioli per la tournée negli USA

La lista completa dei giocatori convocati dal tecnico emiliano per la tournée americana: si parte domani 21 luglio

Con l’amichevole di oggi pomeriggio contro il Lumezzane il Milan ha ufficialmente concluso il raduno a Milanello per la fase iniziale della preparazione estiva. I rossoneri si sono imposti con un bel 7-0 sulla squadra neopromossa in Serie C.

A segno Tommaso Pobega e Lorenzo Colombo con una doppietta per parte, e poi Junior Messias e il nuovo arrivato Luka Romero su calcio di rigore. Da domani quindi la squadra di Stefano Pioli partirà alla volta della California per cominciare la tournée americana. Il Diavolo proseguirà la preparazione atletica e tattica negli Stati Uniti e avrà la possibilità di confrontarsi con tre bug club per delle amichevoli di lusso, contro Real Madrid, Juventus e Barcellona.

Conto i Galacticos dell’ex Brahim Diaz l’appuntamento è lunedì 24 luglio, mentre la sfida ai bianconeri di Massimiliano Allegri è in programma di venerdì 28 luglio. L’ultimo test amichevole in terra americana, contro i blaugrana di Xavi, si gioca invece mercoledì 2 agosto, a Las Vegas. In queste settimane prenderà forma il Milan versione 2023-24, in attesa di qualche altro regalo dalla società dal mercato.

La lista dei convocati, c’è anche Reijnders

Tutto è pronto ormai per la partenza e mister Stefano Pioli ha stilato la lista dei suoi convocati per il ritiro negli States. Il tecnico emiliano ha chiamato ben 30 elementi: 4 portieri, 10 difensori, 7 centrocampisti e 9 attaccanti.

In lista sono presenti anche diversi giovani, dal portiere Nava ai difensori Simic e Bartesaghi, passando per il centrocampista Kevin Zeroli, oggi tra l’altro anche in gol contro il Lumezzane. C’è poi anche il classe 2004 ex Parma Chaka Traoré. Salirà sull’aereo per gli States anche l’ultimo arrivato, Tijjani Reijnders. L’olandese oggi ha parlato in conferenza da giocatore del Milan, ma chiaramente non è stato della partita.

La lista completa dei convocati per la tournée negli Stati Uniti:

Portieri: Maignan, Sportiello, Mirante, Nava

Difensori: Kjaer, Tomori, Kalulu, Florenzi, Gabbia, Simic, Thiaw, Bartesaghi

Centrocampisti: Krunic, Loftus-Cheek, Pobega, Adli, Zeroli, Reijnders

Attaccanti: Pulisic, Leao, Giroud, Saelemaekers, Chaka Traoré, De Ketelaere, Messias, Colombo, Romero