Dove vedere amichevole Milan-Lumezzane, streaming e diretta tv

Prima amichevole stagionale del Milan contro il Lumezzane. Calcio d’inizio alle 17 a Milanello. Ampia la copertura televisiva e streaming. Tutte le indicazioni, su dove vederla

A quasi cinquanta giorni dall’ultimo match dello scorso campionato disputato contro il Verona, il Milan torna in campo per il primo impegno ufficiale della stagione 2023-24. Per i rossoneri la nuova annata si aprirà con un’amichevole contro il Lumezzane, club neo promosso in Serie C, campionato dal quale mancava da sei anni.

Il calcio d’inizio della sfida è previsto per le 17. Per Pioli sarà la prima occasione per vedere in campo alcuni dei nuovi acquisti ovvero Pulisic, Romero e Loftus Cheek, oltre a Sportiello. Difficilmente sarà concesso qualche minuto ai calciatori arrivati a Milanello successivamente al raduno per gli impegni di giugno con le rispettive Nazionali. Inoltre se le indiscrezioni sulla mancata convocazione per la tournée negli Usa saranno confermate, non dovrebbero essere della partita anche Rebic, Origi e Ballo Touré.

Come sempre però la prima amichevole stagionale suscita sempre grande curiosità nei tifosi, i quali avranno l’opportunità di seguirla quasi come fosse una partita di campionato. Di seguito tutte le indicazioni.

Milan-Lumezzane, dove vederla giovedì 20 luglio

Milan-Lumezzane sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Arena dalle 17 e in streaming su Dazn, esclusivamente tramite l’applicazione disponibile per smart tv, smartphone, Amazon Fire Stick, decoder Sky Q e Tim Vision e console di gioco. Non è prevista la diretta tv sul canale Zona Dazn, presente sul canale 214 del decoder Sky.

Anche gli abbonati a Sky possono vedere Milan-Lumezzane in streaming tramite l’applicazione SkyGo, selezionando il canale Sky Sport Arena. Sempre su Sky, al termine della partita, highlights disponibili nelle varie edizioni serali di Sky Sport 24. Le immagini salienti della sfida saranno visibili in serata anche sul canale YouTube ufficiale del Milan.

Una copertura da Serie A – dicevamo – che sarà replicata anche per le amichevoli che il Milan disputerà negli Usa con Barcellona, Real Madrid e Juventus. Anche questi tre match saranno visibili in simulcast sia su Dazn che su Sky, senza la diretta, anche in questo caso, sul canale Zona Dazn.

A proposito di Dazn-Sky, sappiamo già quale sarà la programmazione dei primi match di campionato del Milan. L’esordio dei rossoneri, a Bologna, lunedì 21 agosto sarà visibile in esclusiva su Dazn e Zona Dazn. Con il Torino, sabato 26 agosto, diretta congiunta Sky-Dazn. Chiude il trittico iniziale, prima della pausa per le Nazionali, la sfida di venerdì 1 settembre con la Roma, esclusiva di Dazn e Zona Dazn.