Milan, segnale inequivocabile: in 5 verso la cessione

Pioli ha escluso alcuni giocatori dall’amichevole Milan-Lumezzane: per loro non c’è futuro in maglia rossonera, devono partire.

Il Milan ha messo a segno cinque colpi in entrata e ne farà altri, almeno tre probabilmente. Ma vuole accelerare anche il mercato in uscita, ci sono dei calciatori che non rientrano nel progetto e che vanno venduti.

Stefano Pioli spera di avere al più presto una squadra completa, con ogni tassello al suo posto e gli esuberi ceduti. Chiaramente, non è semplice. Ci sono trattative che richiedono del tempo e talvolta anche vendere è complicato, soprattutto se in ballo ci sono stipendi importanti che “bloccano” la partenza.

Calciomercato Milan, il segnale di Pioli: cinque giocatori in partenza

Oggi per l’amichevole contro il Lumezzane mister Pioli ha escluso alcuni giocatori che sono completamente fuori dal progetto. Precisamente cinque. Uno è Fodé Ballo-Touré, terzino che sembra diretto verso il trasferimento al Bologna. Da tempo si sa che il Milan vuole prendere un nuovo terzino sinistro e che l’ex Monaco non sarà più il vice Theo Hernandez.

In difesa partirà anche Mattia Caldara, sotto contratto dal 2018 e in scadenza nel 2024. La sua esperienza in rossonero è stata un totale fallimento, soprattutto a causa degli infortuni che ha avuto all’inizio. Poche presenze e prestiti che non hanno mai portato a un riscatto del cartellino. L’obiettivo è quello di cederlo una volta per tutte, anche se il suo ingaggio da circa 2,2 milioni netti annui è un ostacolo.

Come Caldara, anche Ante Rebic e Divock Origi sono in uscita. Entrambi esclusi dall’amichevole contro il Lumezzane e che non partiranno per la tournée negli Stati Uniti. Un chiaro segnale della volontà dal Milan, che preferisce tenere fuori chi non rientra nel progetto. I rispettivi agenti sono chiamati a trovare una sistemazione ai loro assistiti, non più graditi dalle parti di Milanello.

Rebic percepisce 3,5 milioni netti annui, mentre Origi circa 4 milioni. Ingaggi che il Milan spera di non dover pagare più nella nuova stagione. Si spera che arrivino buone proposte nei prossimi giorni.

Un altro che non figurava in panchina contro il Lumezzane è Marko Lazetic, attaccante rientrato dal prestito all’Altach. Dovrebbe ripartire con la stessa formula, ha bisogno di giocare con continuità per mostrare le sue doti e crescere. Ha qualche richiesta dalla Serie B e dall’estero. Una soluzione verrà trovata.