Milan, Reijnders: “Il Milan è una svolta, non ho paura”

Oggi presentazione ufficiale per Reijnders, l’ultimo acquisto fatto dal Milan in questa sessione di calciomercato.

Sono servite settimane di trattative con l’AZ Alkmaar, ma adesso Tijjani Reijnders è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Si tratta del quinto colpo estivo della dirigenza e il secondo che riguarda il centrocampo, reparto assolutamente da rinforzare dopo l’infortunio grave di Ismael Bennacer e la cessione di Sandro Tonali.

Dopo Ruben Loftus-Cheek, per la mediana il Diavolo ha chiuso anche per il 24enne olandese. Un’operazione da circa 19 milioni di euro più 4 di bonus. Il giocatore ha firmato un contratto fino a giugno 2028 da circa 1,6 milioni netti annui più bonus. Sulle sue tracce c’erano anche il Barcellona e alcune società della Premier League, ma lui voleva fortemente trasferirsi a Milano e ha scartato le altre opzioni.

Reijnders al Milan: la conferenza di presentazione

Oggi dalle 14:30 è in programma la conferenza stampa di presentazione di Reijnders, che da Milanello racconterà la sua scelta e si farà conoscere meglio dai tifosi. Noi di MilanLive.it riporteremo in diretta le dichiarazioni del calciatore sui diversi temi affrontati.

Le prime impressioni al Milan: “Ho avuto un benvenuto strepitoso, sono contento. I primi giorni sono stati ottimi, ho parlato con Pioli e con i giocatori. Sono felice“.

Gli olandesi passati al Milan: “Quando ero giovane, ho visto questi giocatori e sono stati fantastici e hanno fatto qualcosa di incredibile per il club. Non posso paragonarmi a loro, ma spero di fare belle cose per il club“.

Le sue caratteristiche: “Sono un centrocampista moderno, sono un tuttofare, un jolly. Posso giocare anche difensivamente, però sono più adatto ad attaccare che a difendere”

Il no al Barcellona: “Inizialmente ho parlato con Moncada e con Pioli, mi hanno spiegato cosa si aspettavano da me e mi hanno reso la scelta più facile. Sono orgoglioso di giocare per questo club“.

Su cosa lavorare per adattarsi all’Italia: “La posizione nel gioco è più libera, posso focalizzarmi sulla parte tattica e rendermi più completo in Italia“.

Progetto di Pioli per il centrocampo: “Pioli vuole giocare con due centrocampisti che possano creare occasioni in fase offensiva“.

Paragone con Koopmeiners: “Non penso che abbiamo uno stile di gioco simile, ci sono delle differenze. Lui ha un tiro molto forte, io sono uno più creativo. Creo più occasioni e dribblo. Oggi non giocherò“.

Crescita nella scorsa stagione: “Mi sentivo abbastanza bene, completo come centrocampista, sono migliorato in termini di fiducia. Lo devo ai compagni che avevo all’AZ e ho potuto accelerare la mia crescita“.

Le parole di Koopmeiners: “Nella nazionale olandese ho parlato con Koopmeiners, mi ha detto quanto sarebbe stato bello giocare in Italia. Questa chance mi avrebbe dato l’opportunità di crescere in un club grandioso“.

La sua qualità principale: “Creare occasioni, mi piace anche dribblare. Quello che farò qui sarà migliore di quello che ho fatto in passato“.

I nuovi compagni: “Ho visto delle partite del Milan nella scorsa stagione. Leao ed Hernandez sono giocatori con i quali non vedo l’ora di giocare“.

Cosa rappresenta l’approdo al Milan per la sua carriera: “Passo avanti per crescere e migliorare. Sarà una svolta per il mio sviluppo e penso di vincere trofei“.

I calci piazzati da battere: “È qualcosa che preparo durante gli allenamenti. Calciare come Pirlo è difficile, però lo farò a modo mio“.

Tranquillo sul trasferimento in Serie A: “Non ho paura di fare errori, voglio avere fiducia e ve lo dimostrerò. Mi giocherò la faccia e cercherò di fare il meglio possibile“.