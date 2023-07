Chukwueze-Milan, affare chiuso: solo conferme

Le ultime sull’affare che porterebbe Samuel Chukwueze a diventare un nuovo calciatore rossonero. Il nigeriano è sempre più vicino.

Sembrava fino a qualche giorno fa un profilo difficile, ormai sfumato per via delle esose richieste del suo club d’appartenenza. Invece il Milan nelle ultime ore è tornato in pole in maniera seria per Samuel Chukwueze.

L’esterno destro del Villarreal torna ad essere il favorito per rimpolpare la corsia d’attacco del Milan. Lo era già ad inizio mercato, ma in precedenza la squadra spagnola aveva sparato altissimo, allontanando di fatto la possibilità che il club potesse chiudere per il suo innesto.

Inizialmente i ‘gialli’ di Spagna avevano sparato una valutazione da 35-40 milioni di euro per il cartellino del nigeriano. Ma ultimamente le pretese sono state sensibilmente abbassate. Ora l’operazione sembra davvero in dirittura d’arrivo: arrivano solo conferme e le prossime ore potrebbero essere decisive.

Milan-Chukwueze, c’è già l’accordo

Secondo le ultime indiscrezioni, l’ottimismo che regna intorno all’affare Chukwueze è sempre più crescente e il Villarreal sembra essersi “arreso”. Il club spagnolo ha ormai deciso di accontentare il calciatore, voglioso di tentare una nuova esperienza e di vestire a tutti i costi la maglia rossonera. Per farlo, ha deciso di abbassare le pretese sul cartellino.

Ad oggi si parla di un accordo intorno ai 25 milioni più bonus in favore del Milan, che dunque potrebbe avere in pugno il nigeriano. Come detto filtra ottimismo e il profilo di Chukwueze non è mai stato così vicino ai rossoneri come in queste ore.

Inoltre il Milan ha anche trovato l’accordo contrattuale con gli agenti del classe ’99: sul piatto una proposta quadriennale da 3 milioni netti a stagione, dunque fino al giugno 2027. Ingaggio che pare soddisfare le richieste di Chukwueze. Se tutto dovesse andare in porto nei prossimi giorni, Pioli avrebbe finalmente il tanto agognato esterno destro di qualità, ma il Milan dovrebbe chiudere con i tesseramenti extracomunitari.

Infatti dopo Ruben Loftus-Cheek, di nazionalità britannica e fuori dai confini UE, Chukwueze sarebbe il secondo ed ultimo acquisto extracomunitario della sessione estiva di mercato. In Italia le regole parlano chiaro: senza ulteriori uscite di questo genere, ogni club della Lega Serie A può ingaggiare al massimo due giocatori privi di passaporto comunitario a stagione.

L’intenzione del Milan è di portare sia Chukwueze che Yunus Musah, altro colpo sempre più vicino, in tempo per la tournée negli Stati Uniti che si svolgerà fino al prossimo 2 agosto.