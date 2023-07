Milan, amichevole contro l’Étoile Sportive du Sahel: data e luogo

Il Milan affronterà l’ultima amichevole pre-campionato contro l’ES du Sahel: ufficiali data, orario e sede della partita programmata.

La squadra di Stefano Pioli vuole arrivare preparatissima all’inizio delle partite ufficiali. La prima sarà quella del 21 agosto contro contro il Bologna allo stadio Renato Dall’Ara, valida per la prima giornata della Serie A 2023/2024.

Il Milan ha in programma una serie di amichevoli importanti che serviranno per migliorare la condizione fisica del gruppo. Dopo la “sgambata” contro il Lumezzane a Milanello, adesso c’è l’attesa tournée negli Stati Uniti. Nell’ambito del Soccer Champions Tour 2023 il Diavolo affronterà Real Madrid, Juventus e Barcellona.

Milan, ufficiale una nuova amichevole: avversaria tunisina

La sfida contro il Real Madrid si disputerà lunedì 24 luglio al Rose Bowl di Pasadena, quella contro la Juventus venerdì 28 luglio al Dignity Health Sports Park di Carson e infine quella contro il Barcellona mercoledì 2 agosto all’Allegiant Stadium di Las Vegas.

Al rientro in Italia il Milan avrà un altro match amichevole c0ntro l’Étoile Sportive du Sahel, squadra del massimo campionato tunisino. Si giocherà sabato 12 agosto presso il Milanello Sports Center. Al momento, è l’ultimo impegno del calendario rossonero prima dell’inizio del campionato.

L’Étoile du Sahel è la terza squadra con più campionati vinti (11) in Tunisia. Davanti ci sono Club Africain (13) e Esperance de Tunisi (32). L’allenatore è Faouzi Benzarti, 73enne tunisino che ha allenato diverse in patria e alcune del Nord Africa, oltre alla nazionale della Tunisia.

Il Milan e l’Étoile du Sahel hanno in comune Fly Emirates, che dal 23 giugno è diventato sponsor del club tunisino e compare sulla maglia, così come avviene per i rossoneri. Prima i ragazzi di Pioli devono pensare alle amichevoli negli Stati Uniti, poi cercheranno di arrivare in forma anche all’impegno contro la formazione di Benzarti.