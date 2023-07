Milan, prossimo colpo dal Brasile: sorpresa per Pioli

Sul calciatore ci sarebbero diversi club di Serie A, ma il Milan vuole regalare a Pioli questo colpo a sorpresa dal campionato brasiliano.

Top player da schierare come titolari, ma anche buona riserve per far vietare terzini ed esterni di spinta come Theo Hernandez, Leao, Pulisic. È l’obiettivo della dirigenza rossonera che sta adoperando nuove strategie di mercato per cambiare l’assetto della squadra e renderla più competitiva.

La passata stagione, la squadra di Pioli ha messo in risalto non poche difficoltà in termini di rosa corta e diverse indisponibilità per infortunio. Per non rischiare che la storia si ripeta, soprattutto dopo il recente infortunio di Bennacer, il mercato del Milan sarà dunque improntato anche sul rinforzo di quei reparti in cui i giocatori in partenza lasceranno un posto libero.

Tutto ciò, sempre in linea con la filosofia di Casa Milan di snellire la squadra e fare le valigie a quei giocatori al di fuori dei progetti del club. Rebic, Origi e Ballo-Touré pare siano in bilico più di tutti, oltre al fatto che c’è anche una buona richiesta di mercato fra la Turchia e la Premier League per loro.

Soprattutto la partenza del terzino francese naturalizzato senegalese potrebbe sbloccare un nuovo colpo di mercato per il Milan, pronto a regalare una sorpresa a Pioli. Per farlo, però, Casa Milan se la dovrà vedere con una concorrenza molto agguerrita.

Calciomercato, lotta italiana per il terzino: che uso ne farebbe Pioli?

Il terzino sinistro ha molto mercato in Serie A, dove le big del campionato vorrebbero aggiudicarsi le sue prestazioni per tenerlo come sostituto super agli esterni titolari. Per portarlo a Milanello e utilizzarlo come vice-Theo Hernandez, il Milan dovrà superare una concorrenza piuttosto fitta.

A dare credito a questa notizia, è il noto giornalista brasiliano Julio Miguel Neto. Un suo connazionale che gioca nel Flamengo potrebbe, infatti, fare le valigie in direzione Italia: stiamo parlando di Ayrton Lucas. Il terzino 26enne, però, non è il classico brasiliano che si affaccia per la prima volta verso i campionati europei. Lucas ha già acquisito esperienza allo Spartak Mosca dove ha giocato dal 2018 al 2022, accumulando 108 presenze anche in Europa League.

È senza dubbio un prospetto che fa gola ai club italiani, i quali vorrebbero tutti accaparrarselo per avere un degno sostituto dei loro esterni. In realtà, Lucas, solo al Milan arriverebbe già come seconda scelta: sarebbe piuttosto complicato scardinare Theo dalla titolarità in quella zona del campo. Quanto agli altri club, il Napoli e la Roma potrebbero interessarsi a Lucas come erede di Mario Rui o Spinazzola.

Al momento, il Milan pare possa essere in vantaggio sulle altre squadre per riportare l’esterno in Europa.