Pioli: “Il leader è Maignan. Pulisic di livello, acquisti maturi”

Arrivano le dichiarazioni di Stefano Pioli, intervistato da Sky Sport. Il tecnico del Milan presenta i nuovi: da Pulisic a Loftus-Cheek, passando per Reijnders

Il Milan di Stefano Pioli si prepara a giocare negli Stati Uniti. I rossoneri, dopo aver disputato la prima amichevole stagionale con il Lumezzane, segnando sette gol, sfideranno il Real Madrid, il Barcellona e la Juventus nella tournée americana.

Prima della partenza, il tecnico del Diavolo, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport. Si è parlato del passato, ma soprattutto di futuro, con i nuovi arrivati, considerati calciatori già pronti per dare una mano alla squadra fin da subito.

Il passato è chiaramente Paolo Maldini e Frederic Massara – “Il club ha deciso di voltare pagina, ma non si dimentica il passato, sappiamo il percorso fatto insieme. Ora c’è un’altra situazione, vedo in loro grande entusiasmo e volontà di far il meglio.”

Tra coloro che non ci saranno più c’è anche Zlatan Ibrahimovic, il “capo branco”, come lo ha voluto definire Pioli: “Nessuno può prendere il suo posto. Oggi, se devo dire un nome, il leader è Mike Maignan, ha una mentalità e un’ossessione di essere il migliore tutti i giorni, che può essere contagioso per tutti. Leao? Mi aspetto ancora una crescita, penso che diventerà ancora più un uomo squadra”.

Milan, da Reinders a Pulisic: parla Pioli

Si parla chiaramente dei nuovi acquisti, chiamati a recitare fin da subito un ruolo importante all’interno della squadra. Pulisic già contro il Lumezzane ha mostrato a tutti le sue qualità: “E’ giocatore con la G maiuscola, sa fare la cosa giusta al momento giusto. Può giocare in vari ruoli, sa saltare l’uomo. E’ un giocatore diverso da quelli che abbiamo, è di livello.”

A centrocampo vedremo chiaramente Loftus-Cheek e Reijnders: “Ruben è forte, abbina qualità e quantità. Lo vorrei dentro l’area avversaria con continuità. Tijjani? E’ un giocatore di qualità, che si muove bene, che dà le soluzione giuste. E’ pericoloso in fase offensiva, può far bene nella nostra organizzazione di gioco perché sa muoversi bene e sa legare il gioco“.

Con i nuovi giocatori è sempre più probabile un passaggio al 4-3-3. Già ieri si è vista questa possibilità: “Può essere un cambiamento, ma vedremo se arriverà qualche altro giocatore. Siamo abituati ad avere posizioni differenti, l’importante sarà avere un grande spirito. E’ fondamentale che stiano arrivando giocatori maturi e fatti. La squadra è solida, ho delle sensazioni positive perché sono ragazzi svegli. Entrano in gruppo sano e coeso. Mi auguro che questo tempo sia sufficiente per essere pronti ad inizio campionato”