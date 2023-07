Milan, colpaccio dalla Roma: la firma è vicina

Sembra deciso chi prenderà le redini del settore giovanile del Milan: una figura esperta e competente che avrà un compito importante.

Il Milan è in una fase nelle quale vuole accelerare con il proprio progetto sotto ogni punto di vista. Lato commerciale si sta lavorando molto bene e sembra finalmente esserci una luce di speranza anche per lo stadio. Dal punto di vista sportivo, la squadra viene da tre qualificazioni Champions League di fila, aspetto fondamentale e che condiziona ogni area.

La proprietà RedBird Capital Partners e la dirigenza rossonera vogliono anche un settore giovanile capace di sfornare giovani talenti per la Prima Squadra. Alcuni ragazzi interessanti ci sono nel vivaio milanista, ma per il futuro si punta a lavorare ancora meglio. È importante riuscire a crescere degli ottimi giocatori in casa propria, soprattutto quando c’è un grande gap da recuperare rispetto alle big europee.

Settore Giovanile Milan: arriva un nuovo responsabile

Negli scorsi anni il settore giovanile è stato affidato ad Angelo Carbone, che per tanti anni ha lavorato nel vivaio del club. Ma dopo l’ultima stagione non è stato confermato e la dirigenza si è messa alla ricerca di un nuovo responsabile che potesse prendere le redini di tutto.

Secondo quanto rivelato da Nicolò Schira, dovrebbe essere Vincenzo Vergine il nuovo responsabile del settore giovanile. La firma è molto vicina. Arriverà dalla Roma, nella quale era approdato nel 2021 dopo una lunga esperienza nella Fiorentina. È una persona altamente competente, ha svolto un ottimo lavoro in questi anni e può fare molto bene al Milan.

Può essere l’uomo giusto per il vivaio rossonero. Ha occhio per i giovani talenti e a Milano può trovare un ambiente ideale per apportare dei cambiamenti utili. Una figura esperta come lui fa sicuramente comodo e può favorire una “rivoluzione” positiva del settore giovanile.