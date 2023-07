Milan, conferme sul vice Theo Hernandez: è il preferito di Pioli

Il Milan continua a seguire nuovi prospetti per rinforzare la rosa ed è pronto a fare sul serio per il giovane terzino mancino.

Si sta confermando il vero re del calciomercato estivo 2023. Il Milan sta sorprendendo tutti, perché dal momento in cui ha deciso di sacrificare Sandro Tonali per quasi 80 milioni, ha incominciato a spendere ed investire per rinforzare in maniera significativa la sua rosa.

Dopo i primi cinque colpi, nelle prossime ore il Milan dovrebbe assicurarsi anche il tanto agognato vice-Giroud, ovvero Noah Okafor in arrivo dal Salisburgo, e chiudere per l’esterno destro d’attacco Samuel Chukwueze. Ma il mercato rossonero non è certo finito qui.

Stefano Pioli, sicuramente soddisfatto finora per i movimenti messi a segno dalla dirigenza guidata da Giorgio Furlani, ha chiesto anche un nuovo terzino sinistro. Infatti Ballo-Touré è da considerarsi in partenza, con ben tre offerte in arrivo per il senegalese. C’è bisogno di una alternativa reale per Theo Hernandez.

La conferma di Di Marzio: il Milan ha scelto Calafiori

Il preferito di mister Pioli per la fascia mancina di difesa è un talento italiano, che però al momento gioca all’estero. Si tratta del difensore Riccardo Calafiori, romano doc che dallo scorso anno gioca nel Basilea, in Svizzera. Il classe 2002 tornerebbe molto volentieri in Italia dopo la positiva esperienza estera.

Secondo quanto riferito da Gianlucadimarzio.com, l’ultima idea del Milan è proprio quella di tentare il colpo Calafiori dal Basilea. Si tratta di un laterale molto bravo in fase di spinta, tanto che spesso è stato utilizzato come ‘quinto’ a sinistra. Ottimo crossatore e dotato di un piede mancino piuttosto delicato, Calafiori è dunque un profilo molto apprezzato.

Ancora non sono stati valutati costi per cartellino ed ingaggio, ma non dovrebbero essere esponenziali. Calafiori a 21 anni ha voglia di rilanciarsi in Serie A e sarebbe un ottimo vice-Theo Hernandez, viste le caratteristiche simili al francese. Nell’operazione eventuale beneficerebbe anche la Roma: l’ex squadra di Calafiori vanta il 40% di ricavo sul costo di cessione da parte del Basilea.

Un altro ex giallorosso come Luca Pellegrini era stato sondato e visionato dal Milan, sempre per il ruolo di terzino aggiunto. Ma il calciatore, di proprietà Juventus, al momento non sembra essere un profilo prioritario per Pioli. Per fisicità e caratteristiche il Milan sembra gradire maggiormente Calafiori.