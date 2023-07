Un attaccante greco in Olanda: chi è Vangelis Pavlidis, nuovo obiettivo del Milan

I rossoneri si sono portati sulle tracce di Vangelis Pavlidis. Il calciatore è un attaccante greco che milita nell’AZ Alkmaar: conosciamolo meglio

Il Milan balla sulle punte. Il club rossonero ha mostrato di avere le idee chiare sul mercato e negli ultimi giorni così Stefano Pioli ha accolto a Milanello ben cinque giocatori nuovi: prima è toccato a Marco Sportiello, poi a Ruben Loftus-Cheek, Luka Romero, Christian Pulisic e Tijjani Reijnders, presentato nella giornata di ieri alla stampa.

Ma come detto, il Milan ha mostrato le idee e lo sta continuando a farlo anche con i prossimi obiettivi: le priorità adesso, come vi stiamo raccontando ormai da giorni, sono Musah del Valencia e Chukwueze del Villarreal, che potrebbero diventare rossoneri a breve. Prima, però, lo diventerà Okafor, che può essere considerato un jolly offensivo.

C’è chiaramente anche l’idea di acquistare un vero bomber, che possa affiancare Olivier Giroud nel corso della stagione. Divock Origi, così come Ante Rebic, è stato messo da parte, ma i nomi fatti in queste settimane non convincono del tutto. Thuram era certamente un obiettivo, sfumato, ma appare evidente, invece, che per Morata, Scamacca o Taremi non siano proprio delle prime scelte. L’ostacolo maggiore per arrivare all’iraniano, in realtà, è il suo status da extracomunitario. Il giocatore piace parecchio, ma un fondo lo si tenterebbe se dovesse sfumare Chukwueze. Così in queste ore è spuntato il nome di Vangelis Pavlidis. A scriverne, stamani, è stata La Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Milan, Vangelis Pavlidis: l’ultima idea di Moncada

Pavlidis è un giocatore classe 1998, che lo scorso anno ha indossato la maglia dell’AZ Alkmaar, collezionando ben 40 presenze, con oltre 3100 minuti accumulati. I gol segnati in totale sono 22 con 14 assist: 12 e 8 in Eredivisie, in 25 match. Una rete è stata messa a segno nella coppa nazionale, le altre 9 tra le sfide di qualificazione alla Conference League e la coppa europea stessa.

Numeri importanti per un calciatore che si destreggia soprattutto da centravanti, ma in carriera si è mosso anche da esterno di sinistra e da seconda punta. Anche nella stagione precedente i numeri sono molti simili: i gol nella 21/22 sono stati 25, con 7 assist. Nella 20/21 sono stati 14 i centri in 37 gare disputate. Non sono numeri proprio esaltanti, invece, quelli con la Grecia, in cui ha esordito a 20 anni, 9 mesi e 15 giorni. Le reti in 31 gare disputate sono state, infatti, fin qui, solo sei.

Il calciatore di Salonicco, alto 186cm per 82kg, prima di approdare nell’AZ Alkmaar, ha giocato per il Willem II e prima ancora per il Borussia Dortmund, che lo aveva prelevato in prestito dal Bochum.