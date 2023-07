Dal Milan al Bologna: è tutto fatto, ufficiale

Non solo mercato in entrata, il Diavolo pensa anche alle cessioni già in programma da tempo: ecco come si evolve il calciomercato del Milan.

Casa Milan deve operare una scelta in termini di investimenti, che a quanto pare potrebbero arrivare per lo più con l’obiettivo di portare a Milano giovani di talento. Da qui, l’impegno del club nel valorizzare ragazzi di prospettiva da rivendere a buon mercato. Ecco i possibili scenari delle future cessioni del Diavolo.

Loftus-Cheek, Pulisic e Reijnders: il Milan vuole una crescita significativa nel corso di questo calciomercato estivo. I colpi in entrata sono un chiaro segnale della società, che vuole concentrare tutti gli sforzi sull’acquisto di giovani di talento. Tuttavia, non solo gli acquisti sono al centro dell’attenzione del club, ma anche le cessioni.

Ridurre la rosa e ridurre il costo degli stipendi sono le due prerogative del club, che ha comunque cominciato dallo staff nello sfoltimento del team. L’addio di Maldini e Massara ha infatti sancito un vero e proprio cambio di rotta nell’organigramma del club, in cui il proprietario Gerry Cardinale occuperà una posizione centrale. Di fianco al loro addio, anche Sandro Tonali, stella del centrocampo rossonero, ha fatto le valigie in direzione Newcastle.

Il CEO di RedBird vorrebbe applicare il metodo basato su algoritmi, come fatto con successo nelle squadre di baseball americane, per migliorare l’efficienza del club e prendere decisioni strategiche più accurate. Questo approccio innovativo, si presuppone possa portare a una gestione più razionale delle risorse tra cui, ad esempio, quelle giovani: ecco che si delinea, infatti, il prossimo colpo in uscita.

Calciomercato, il Milan ne cede un altro: andrà al Bologna

Sandro Tonali potrebbe non essere l’unica cessione di un Milan che, tra le altre cose, vorrebbe investire anche sul reparto giovanile. Lo si è visto dal recente rinnovo di Ignazio Abate, bandiera del club e allenatore della Primavera, con cui è stato siglato un accordo fino al 2024.

Secondo Gianluca Di Marzio, il Bologna sta per finalizzare l’acquisto di Federico Mangiameli. Questa giovane promessa classe 2005, che ha ottenuto 15 presenze con la maglia della Primavera del Milan. Mangiameli arriva in un Bologna che senza dubbio lo valorizzerà, e questo lo spiega le loro intenzioni di puntare sulla crescita dei giovani piuttosto che lo staff manageriale.

Questa mossa dimostra che anche la Primavera del Milan segue lo stesso modus operandi della prima squadra, continuando a puntare sul lavoro del loro allenatore, mister Abate.

Con queste decisioni, il Milan spera di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi nella stagione a venire. A partire da ciò, potrebbe continuare a lottare per una seconda stella sulla maglia o, perché no, continuare sulla stessa onda della Champions League della passata edizione, in cui è arrivato in semifinale.