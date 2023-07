Kylian Mbappé, clamoroso Marca: il Milan fra le opzioni

Il campione francese è in uscita dai parigini e iniziano i sondaggi: il quotidiano spagnolo tira in ballo anche i rossoneri

Da qualche giorno è scoppiato definitivamente il caso di Kylian Mbappé. L’asso del Paris Saint-Germain è in rottura con il club parigino ormai da tempo e a certificarlo è stata la non convocazione per la tournèe in Giappone con la squadra.

Dopo questa decisione da parte del club, ora la situazione diventa davvero complicata. Il giocatore aveva in mente di andare a scadenza l’anno prossimo per poi firmare con il Real Madrid, senza che gli spagnoli dovessero spendere per il costo del cartellino. Ora però il classe ’98 rischia di dover stare un anno fermo e questo ha scatenato l’attenzione di tanti club, che ha questo punto ipotizzano di inserirsi e provare il colpo.

Secondo quanto appreso da Marca, sarebbe in arrivo un’offerta davvero importante dall’Arabia Saudita, in particolare dall’Al Hilal, una proposta che il Psg accetterebbe volentieri, anche se l’ex Monaco non ha affatto in mente di trasferirsi in quei lidi già a 25 anni. I parigini non disdegnerebbero neanche un’eventuale offerta del Real Madrid, che però dovrebbe sborsare i soldi del cartellino per il vice-campione del mondo.

Dalla Spagna parlano anche dei rossoneri

Ci sono poi, come al solito, le varie ipotesi in Inghilterra, con club come il Manchester United, il Tottenham e il Chelsea che avrebbero la disponibilità economica per tentare di chiudere l’affare.

Il quotidiano spagnolo spiega poi che il Paris Saint-Germain sa che in Serie A l’unica pista davvero percorribile sarebbe il Milan. Questo per il fatto che il giocatore ha più volte dichiarato che, in caso di approdo in Italia, andrebbe solamente nella squadra rossonera. Chiaramente da parte del Diavolo non è arrivata nessuna offerta, né arriverà. Il profilo di un calciatore come Mbappé è decisamente fuori portata per il Milan e non c’è alcuna possiiblità che possa accadere.

Inoltre, il club rossonero ha in mente altri obiettivi e ha già le idee chiare su come rinforzare la squadra. Le strategie del mercato in entrata di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sono ben chiare e il campione francese non rientra in alcun modo nei piani. A livello economico servirebbe un esborso davvero troppo alto e in questo momento nessun club italiano può permetterselo. Ad ammetterlo è lo stesso Marca, che specifica che l’ipotesi più plausibile al momento è la Premier League.