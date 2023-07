Milan, colloqui per il nuovo elemento dello staff: arriva dalla Premier

Il club rossonero è in contatto anche con un preparatore dei portiere che possa al più presto andare a rimpiazzare Flavio Roma

Il Milan è partito per la tournée degli Stati Uniti e la società è riuscita in questi giorni a chiudere diversi colpi in entrata per fornire a mister Stefano Pioli gli innesti per iniziare a lavorare con una squadra che è quasi al completo.

Mancano però ancora alcuni elementi per poter considerare conclusa la campagna acquisti. Sicuramente l’esterno offensivo, ma sembra ormai fatta per Samuel Chukwueze, poi eventualmente un terzino sinistro (in caso di cessione di Fodé Ballo-Tourè) e un altro centrocampista. Il grosso comunque la dirigenza rossonera, nelle vesti di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, lo ha fatto, e per ora il lavoro appare estremamente positivo.

Il Milan però in quest’estate ha deciso di effettuare una rivoluzione totale. La proprietà ha cambiato tantissimo e di conseguenza le caselle da riempire sono tante, nono solo per quanto riguarda i calciatori, ma anche alcuni componenti dello staff. Manca ancor ad esempio il preparatore dei portieri visto che qualche settimana fa ha detto addio anche Flavio Roma, dopo un solo anno con il club rossonero.

Preparatore dei portieri, colloqui in corso

All’ex estremo difensore, tra le altre, del Monaco, non era stato rinnovato il contratto, che scadeva il 30 giugno, per cui da qualche settimana il ruolo di preparatore dei portieri del Milan risulta vacante.

Giorgio Furlani, tuttavia, è al lavoro anche per risolvere questo problema. Sono infatti iniziati i colloqui con Tony Roberts, che ha lasciato il Wolverhampton dopo due anni. Il 53enne sta quindi discutendo con il Milan della possibilità di venire a lavorare a Milanello, per allenare Mike Maignan, Antonio Mirante e il nuovo arrivato Marco Sportiello. La notizia arriva in esclusiva da Expressandstar.com.

Tony Roberts ha grande esperienza e ha lavorato anche con la nazionale del Belgio e rappresenta un ottimo profilo per il club rossonero. Roberts, come riporta il quotidiano inglese, ha già salutato i Wolves e non è partito per il Portogallo con la squadra. Il Milan quindi sta lavorando intensamente anche per completare al più presto lo staff tecnico, elemento importantissimo per la stagione dei rossoneri.