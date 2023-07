Okafor: “Volevo solo il Milan. Non vedo l’ora di giocare con Leao”

Noah Okafor ha rilasciato le prime parole da nuovo giocatore del Milan. Belle dichiarazioni ai microfoni di Milan Tv del giocatore di svizzero

Noah Okafor è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Un acquisto che ha fatto estremamente felici tutti i tifosi, anche per il modo in cui è arrivato. Già, perché è sembrata una trattativa lampo, che si è chiusa dunque in pochissime ore e con il giocatore sbarcato a Milano già l’indomani. Noah Okafor si è legato al Diavolo con un contratto di cinque anni (2028). Il Milan ha fatto un affarone aggiudicandoselo per poco meno di 15 milioni di euro dal Salisburgo.

Ecco dunque l’attaccante che Stefano Pioli aspettava e che andrà ad affiancare Olivier Giroud nell’importante ruolo. Senza dimenticare il fatto che lo svizzero è un grande jolly d’attacco, e che quindi può anche occupare la posizione di esterno a destra o a sinistra del reparto. E’ già in viaggio per gli USA Okafor, dove raggiunterà Pioli e i nuovi compagni e prenderà parte alla tournée statunitense.

Intanto, ha rilasciato la sua prima intervista da nuovo giocatore del Milan. Le sue parole a Milan TV.

Okafor: “Il Milan è un sogno”

Noah Okafor ha innanzitutto parlato delle emozioni e sensazioni per il trasferimento al Milan: “E’ un sogno che si avvera. Sono felice di essere in questo club ricco di storia, non vedo l’ora di incontrare i tifosi a San Siro. L’interesse del Milan è nato dopo la partita giocata contro in Champions League. Volevo solo il Milan e quando ho ricevuto la notizia un paio di settimane fa sono rimasto felice”.

Noah ha affrontato il Milan nella fase a gironi di Champions League, come sottolineato da lui stesso. Nella partita giocata a San Siro è stato amore a prima vista: “Sono rimasto impressionato dai tifosi rossoneri quando abbiamo giocato a San Siro. Un supporto incredibile. Ora ho firmato e sono qui per dare il massimo, provando ad aiutare la squadra. L’Italia è un passo in avanti importante per me. Sono pronto per giocare con il Milan”.

Infine, Okafor si è soffermato a parlare del bel rapporto che ha con Rafael Leao, l’assoluta stella del Milan: “Leao lo conosco da quando abbiamo giocato contro in nazionale in Svizzera-Portogallo. Dopo aver affrontato il Milan abbiamo iniziato a scriverci e ci siamo scambiati le maglie. Ci sentiamo spesso, è un bravo ragazzo. Mi parla sempre del Milan come un grande club. Non vedo l’ora di stare con lui in campo e fuori”.