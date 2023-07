Dest ha parlato con Pulisic del Milan: “Sono stato onesto”

Sergino Dest ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni di The Athletic. L’esterno ex Milan ha affrontato diversi temi. Focus su Pulisic e il Diavolo

Sergino Dest non ha sicuramente rappresentato una nota positiva nel Milan dell’ultima stagione. Arrivato in prestito dal Barcellona, il suo acquisto aveva entusiasmato tutti i tifosi. Questo perché è stato sempre considerato tra i giovani più talentosi d’Europa grazie all’ottima esperienza all‘Ajax. Al Milan, lo abbiamo visto tutti, Sergino ha avuto invece parecchie difficoltà. Altalenante, a volte fumoso in campo, è finito presto nell’ombra del progetto tecnico di Stefano Pioli.

Dunque, nessun riscatto a fine stagione da parte del Milan (fissato a 20 milioni di euro). E’ tornato a Barcellona, alla corte di Xavi. Il club spagnolo avrebbe voluto cederlo immediatamente, ma come raccontato dal giocatore stesso a The Athletic, è riuscito ad ottenere una secondo possibilità dall’allenatore blaugrana. La prossima stagione farà il possibile per conquistarsi spazio e fiducia. Nella stessa intervista per il media accreditato inglese, Dest è tornato a parlare della sua esperienza al Milan, per poi fare un focus importante su Christian Pulisic, neo acquisto rossonero di quest’estate.

Dest: “Pulisic? Gli ho dato la mia onesta opinione”

Sergino Dest ha innanzitutto parlato della sua esperienza in rossonero, negativa e deludente come si è ben accorto chiunque: “Tutti sanno che la scorsa stagione è stata un po’ complicata, ho avuto diverse difficoltà. Mentalmente non è stato facile. Ho fatto un buon lavoro a restare forte e concentrato sul mio gioco. Adesso sembra che tutto è tornato sui giusti binari. Ho una seconda occasione e sta a me. E’ un momento molto difficile della mia carriera e nella mia vita, ma sono cresciuto molto dal punto di vista mentale”.

Insomma, Sergino ha ammesso di non aver fatto del suo meglio al Milan. C’è il suo connazionale che adesso avrà l’occasione di fare meglio, Christian Pulisic. Dest ha raccontato di aver parlato con lui dandogli la sua versione: “Gli ho dato la mia onesta opinione, quello che ho vissuto io al Milan. Non sono stato del tutto negativo con lui, gli ho semplicemente esposto i fatti. Alla fine, dipende da lui. Ognuno ha la propria carriera, il proprio cammino. Quindi quello che è successo a me non è detto che capiti anche a lui. Gli ho solo detto che è un gran bel club e che anche Milano è bella. Alla fine è una tua scelta, devi vedere quello che è meglio per il tuo futuro”.

I due compagni USA si incontreranno presto proprio negli Stati Uniti, sfidandosi nel Soccer Champions Tour. Pulisic con la maglia del Milan, Dest con quella del Barcellona. Appuntamento fissato al 2 agosto. Sergino non vede l’ora: “Sarà bello affrontare Christian. Devo solo fare il mio meglio e assicurarmi che, se ci affronteremo sul campo, io sia il vincitore. Non vedo l’ora”.