Milan, Di Marzio: “Doppia offerta per Maldini”

Paolo Maldini potrebbe tornare nel calcio che conta a breve giro di posta, dopo l’addio doloroso al Milan di inizio estate.

Nonostante il Milan si stia letteralmente scatenando sul mercato in entrata, con ben sei colpi messi a segno dal nuovo management ed almeno un altro paio in canna, c’è chi ancora rimpiange l’addio di un personaggio davvero importante e legato a questi colori.

Infatti l’estate 2023 si è aperta con lo scioccante addio di Paolo Maldini. L’ex direttore dell’area tecnica Milan non ha trovato il giusto feeling con Gerry Cardinale e con gli uomini di RedBird. Progetti differenti, idee lontane e spaccature inevitabili: tutto ciò ha portato all’esonero di Maldini, seguito a ruota dal d.s. Frederic Massara.

Maldini in questi giorni si gode il suo relax post-lavorativo. Lo storico capitano e numero 3 del Milan è tornato a Miami, dove ha la residenza insieme a parte della sua famiglia. È stato visto rientrare a Milano per il concerto dei Coldplay a San Siro, ma non sembra voler avere più nulla a che fare con i colori rossoneri, visto il modo con cui è stato messo fuori dal progetto.

Di Marzio rivela: “Una proposta italiana e una estera per Maldini”

Nonostante la rottura shock, Maldini fa ancora parlare di sé. Un personaggio così noto nel mondo del calcio, così stimato sia per i suoi trascorsi da straordinario difensore, sia per le capacità direzionali mostrate dal 2018 al 2023 nel Milan. In passato ammise che dopo l’incarico nella sua squadra del cuore non avrebbe potuto lavorare per nessun’altra squadra. Ma forse oggi le idee sono cambiate.

E c’è chi lo sta già tentando con nuove proposte, con l’intento di farlo ripartire e riavvicinare subito al mondo del calcio. Gianluca Di Marzio, attraverso il suo sito web ufficiale, ha rivelato che Maldini avrebbe già ricevuto due offerte. Una proposta arriva dalla sua Italia, mentre l’altra da un club estero.

Di Marzio ha svelato anche da dove arriverebbero le proposte. Sia la Nazionale italiana che il Paris St. Germain sono interessati ad ingaggiare Maldini e convincerlo ad entrare in dirigenza. Non sono stati chiariti i ruoli specifici che ricoprirebbe l’ex capitano milanista, ma è certo che sia la FIGC nostrana che il PSG degli sceicchi lo stanno tentando.

Maldini intanto è in vacanza con la moglie Adriana e non intende ancora prendere decisioni. Si sta godendo il relax sbollendo ancora la delusione e la rabbia per l’addio al Milan così improvviso, poi farà le sue valutazioni. Probabile che nella Nazionale Maldini possa ricoprire il ruolo di dirigente accompagnatore, magari al posto del compianto Gianluca Vialli. Mentre il PSG potrebbe dargli il posto che fu dell’amico Leonardo come direttore generale.