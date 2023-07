Vice-Theo Hernandez: idea dalla Serie A

Il Milan sta ancora cercando un terzino sinistro per reperire la giusta alternativa a Theo Hernandez. Sondato un calciatore di Serie A.

Come ormai è piuttosto noto e risaputo, il Milan si sta letteralmente scatenando sul mercato in entrata. Se dovesse chiudere in queste ore per Samuel Chukwueze dal Villarreal, sarebbero ben sette i colpi finora messi a segno dalla dirigenza.

Davvero un bel lavoro quello di Giorgio Furlani e dei suoi collaboratori, che hanno lavorato in maniera precisa, concreta e proficua per regalare i rinforzi adatti a Stefano Pioli. Ma non è finita qua, visto che al tecnico rossonero manca ancora qualche tassello per essere pienamente soddisfatto.

Il ruolo ancora da rinforzare è quello della fascia sinistra di difesa. Infatti alle spalle di Theo Hernandez, titolarissimo del ruolo, manca un’alternativa valida e con le qualità giuste, visto che Fodé Ballo-Touré è stato messo ormai fuori rosa ed appare vicinissimo al trasferimento in prestito al Fulham.

Il Milan pensa a Rogerio come rinforzo a sinistra

Dunque caccia ad un laterale mancino che possa essere una valida risorsa, soprattutto per far rifiatare Hernandez. Il terzino francese è un intoccabile ed instancabile della rosa, ma ha sicuramente bisogno di qualcuno che gli faccia tirare il fiato. L’ultima idea, secondo la Gazzetta dello Sport, arriverebbe dal Sassuolo. Infatti il Milan ha messo gli occhi su Rogerio, terzino classe ’98 di nazionalità brasiliana che ormai da diversi anni si sta facendo valere nelle fila neroverdi. Un calciatore abile in fase di spinta, dai piedi buoni, anche se deve ancora crescere in ambito difensivo.

Rogerio sembrava ad un passo dal trasferimento allo Spartak Mosca, in Russia, per 8 milioni di euro. Ma per questioni etiche, vista l’ormai prolungata fase di guerra tra Russia ed Ucraina, il calciatore avrebbe preferito non accettare. Dunque Rogerio resta sul mercato ed il Milan potrebbe seriamente farci un pensierino, magari ottenendo anche uno sconto sul prezzo d’acquisto.

Nei giorni scorsi il Milan ha sondato anche il terreno per Riccardo Calafiori, laterale italiano del Basilea. Un prospetto che però non convince al 100%, non tanto per motivi tecnici ma per i tanti infortuni in cui è incappato il classe 2002 in carriera, anche ai tempi della Roma. Dunque Rogerio può ritenersi un profilo più affidabile e di discreto livello.

Rogerio Oliveira da Silva è cresciuto nel vivaio dell’Internacional di Porto Alegre, ma è stato portato in Italia dalla Juventus. Dopo alcune esperienze nella Primavera bianconera, è stato ingaggiato dal Sassuolo, dove dal 2017 ad oggi ha accumulato 136 presenze in Serie A. Il tecnico Dionisi però gli preferisce calciatori come Kyriakopoulos e Sala, dunque il brasiliano è attualmente tra i cedibili.