@ML – Chukwueze al Milan, a che punto è la trattativa: le ultime news

I rossoneri sono davvero vicini a chiudere per l’esterno nigeriano del Villarreal: ecco cosa manca per la chiusura

Il Milan è davvero vicino a mettere a segno l’ennesimo colpo di questa sessione stiva di mercato. Il club rossonero, protagonista in questo calciomercato, vuole mettere la ciliegina sulla torta con l’acquisto del nigeriano dopo quello di Noah Okafor, preso a sorpresa in pochissimo tempo.

La dirigenza ha operato in maniera impeccabile finora, soprattutto dal punto di vista delle tempistiche e ha rinforzato sia la mediana che la trequarti. Adesso, dopo tutti i giocatori già arrivati alla corte del tecnico rossonero, è in dirittura d’arrivo anche un altro colpo da novanta, forse quello più importante: Samuel Chukwueze. La trattativa per il nigeriano non è stata molto lineare, tanto che a un certo punto sembrava che si fosse arenata del tutto.

La richiesta di 35 milioni di euro da parte del Villarreal – ad un solo anno dalla scadenza del contratto – all’inizio sembrava aver creato uno stop definitivo a una trattativa che si preannunciava troppo complicata. Il nome dell’esterno era stato quindi accantonato dai media, fino a che pochi giorni fa è tornato prepotentemente in auge, soprattutto grazie alle notizie arrivate dalla Spagna. Ecco quindi che il Milan è ripartito spedito nella trattativa e ora è a un passo dalla chiusura.

Chukwueze-Milan, siamo ai dettagli: può arrivare domani

Nella trattativa fra i rossoneri e il sottomarino giallo è rientrato anche il difensore Matteo Gabbia, che andrà al club spagnolo in prestito secco. Il centrale classe ’99, partito con il Diavolo per la tournée americana, già oggi farà ritorno in Europa. L’operazione, però, è slegata da quella per Chukwueze.

Cosa manca per la chiusura dell’affare? Ormai ci siamo, la fumata bianca definitiva è praticamente ad un passo. Siamo praticamente ai dettagli: le due società stanno mettendo a posto le ultime questioni legate ai bonus, oltre che a quelle burocratiche e di organizzazione del viaggio.

Il Milan ha trovato l’accordo con il Villarreal sulla base di 20 milioni di euro subito, più altri 8 di bonus. In totale, quindi, il nigeriano arriverebbe a costare 28 milioni. Stando alle ultime indiscrezioni, il giorno del suo arrivo in città potrebbe essere martedì 25 luglio, se entro stasera si riusciranno a risolvere gli ultimi cavilli. Chukwueze potrebbe quindi sbarcare domani a Milano per poi fare il solito iter: visite mediche, idoneità e firma. Dopodiché volerà negli USA, proprio come ha fatto Okafor, che proprio poche ore fa ha raggiunto il ritiro della squadra negli States.

Il Milan ha esodito nel Soccer Champions Tour 2023 contro il Real Madrid stanotte con una sconfitta, nonostante i due gol di vantaggio nel primo tempo. La prossima sfida è contro la Juventus il 28 luglio, poi contro il Barcellona il 2 agosto. Pioli spera di avere a disposizione Chukwueze per entrambe queste partite ma è più probabile che sarà arruolabile solo per la seconda.