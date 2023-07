@ML – Musah, nuova offerta del Milan: le ultime news

Le ultime notizie sulla trattativa per Musah, centrocampista che il Milan vuole fortemente: ecco il punto dopo gli ultimi contatti con il Valencia.

Dopo Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders, il Milan non ha ancora finito con il centrocampo. L’obiettivo è prendere un altro rinforzo nel reparto. Yunus Musah è il nome in cima alla lista della dirigenza.

Considerando i mancati riscatti, la cessione di Sandro Tonali, l’infortunio di Ismael Bennacer e la volontà di Stefano Pioli di passare a una mediana a tre, i rossoneri devono intervenire per assicurarsi un altro innesto. Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani sono al lavoro per regalare al mister l’ultimo centrocampista.

Calciomercato Milan, colpo Musah: le ultime news

Musah continua ad essere una priorità per il Milan, convinto che lui sia perfetto per completare la mediana. La trattativa va avanti da diverse settimane e sicuramente ci si aspettava che l’accordo potesse arrivare senza così tante problematiche. Peter Lim, patron del Valencia, ha fissato a circa 25 milioni di euro il prezzo del cartellino.

Stando a quanto appreso da MilanLive.it, la dirigenza rossonera ha presentato una nuova offerta per l’ingaggio del 20enne americano. È stata aumentata l’entità della proposta fissa, riducendo i bonus. Il Valencia ha detto nuovamente no.

Musah ha già un accordo con il Diavolo, però il club spagnolo continua a chiedere un prezzo tropo alto. L’affare finora non si è concluso, l’auspicio del club di via Aldo Rossi è quello di raggiungere un’intesa totale in breve tempo. Non sembra semplice, però continua ad esserci ottimismo.

Il Milan conta molto sull’accordo raggiunto con Musah per scardinare anche la resistenza del Valencia. Lim vorrebbe che si scatenasse un’asta, ma finora questo scenario non si è verificato. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno sviluppi.