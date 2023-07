Pioli esulta dopo il ko: “Il Milan mi piace molto. Okafor ha dimostrato il suo valore”

Le dichiarazioni del tecnico del Milan, Stefano Pioli, dopo il ko per 3 a 2 contro il Real Madrid. Il mister è soddisfatto: ecco le sue parole

E’ un Milan che è piaciuto quello che ha giocato stanotte con il Real Madrid. Chi ha guardato la partita non può che essersi divertito nel vedere in azione la squadra di Stefano Pioli.

Il Diavolo si era portato avanti 2 a 0 grazie al colpo di testa di Tomori, assist di Pulisic su corner, e di Luka Romero, con un gran bel tiro da fuori area, praticamente da fermo, dopo un’ottima combinazione con Loftus-Cheek e Calabria. Dopo il 2 a 0 è venuto fuori il Real Madrid, che l’ha ribaltata sfruttando degli errori dei singoli.

Stefano Pioli non può, dunque, che essere soddisfatto della prova mostra dai propri giocatori: “Il Milan mi piace molto – riporta La Gazzetta dello Sport -. Sono arrivati giocatori forti: Pulisic, Loftus-Cheek, Reijnders, mi piace come si stanno inserendo. Ci permetteranno di giocare un calcio ancora più tecnico, ancora più offensivo. Dopo 10 giorni ho visto cose interessanti, ad esempio come abbiamo cercato di muovere la palla, la personalità. Che cosa cambierà dallo scorso anno? Occupiamo posizioni diverse ma i principi di gioco sono gli stessi”.

Milan – Buone impressioni per Romero e Simic, uno sguardo ai nuovi

La sorpresa della serata è stata certamente Simic. Il giovane, lo scorso anno con la Primavera, è stato schierato dal primo minuto, al fianco di Fikayo Tomori. L’addio di Gabbia, direzione Villarreal, è ormai certo. Pioli è contento anche di lui: “Ha saputo solo stamattina che avrebbe giocato. Sta lavorando molto bene”.

Parole di elogio anche per Luka Romero, che ha fatto davvero una super rete: “È entrato molto bene – prosegue Pioli -. Non solo per il gol”.

Ora il mister e tutto il Milan sono pronti ad abbracciare Okafor, che è volato in America dopo aver svolto le visite mediche di rito: “È un attaccante che può giocare in più ruoli, è giovane ma ha già dimostrato il suo valore – conclude Pioli -. Ha colpi, velocità, uno contro uno, per me può fare la punta o l’esterno sinistro. Un giudizio vero però lo darò solo quando lo allenerò”. Non si sbilancia, invece, su Chukwueze, che non è ancora ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, ma manca davvero poco: “Finché non saranno miei giocatori, non commento”.