Fonseca guadagnerà meno di Pioli: i dettagli del contratto

Ormai la decisione è presa. Paulo Fonseca si appresta a diventare il nuovo allenatore del Milan: i dettagli dell’accordo

Si attende ormai solo l’annuncio ufficiale. Nonostante i malumori dei tifosi, manifestati anche allo stadio in occasione dell’ultima partita dei rossoneri, contro la Salernitana, la dirigenza ha deciso di andare dritta verso la propria strada, puntando su Paulo Fonseca.

Il mondo rossonero avrebbe preferito un altro tipo di allenatore, ma la decisione di Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic è ricaduta sul portoghese. Un gestore che avvallerà le scelte sul mercato del trio di Gerry Cardinale.

L’ex Roma, dunque, si appresta a far ritorno in Serie A. L’annuncio non dovrebbe arrivare prima della prossima settimana, quando il Milan farà ritorno dall‘Australia. Il 31 maggio, infatti, la squadra rossonera, guidata per l’occasione da Daniele Bonera, sarà chiamata a giocare un’amichevole con i giallorossi di Daniele De Rossi.

Poi sarà tempo della fumata bianca, per il successore di Stefano Pioli. Il Diavolo ha deciso dunque di proseguire sulla falsariga di questi anni puntando su un allenatore che non sia un accentratore e che potesse risultare scomodo. Niente Antonio Conte, niente De Zerbi o Conceicao.

Con l’affare ormai praticamente chiuso stanno, così, emergendo anche i dettagli dell’accordo tra il Milan e Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese non sarà certo tra i più pagati in Italia.

L’ex Roma è infatti pronto a firmare un biennale a circa 2,5/3 milioni di euro netti a stagione, con opzione per il terzo anno. Meno dunque di Stefano Pioli, che con l’ultimo rinnovo fino al 30 giugno 2025, era arrivato a percepire più di quattro milioni di euro netti a stagione.

Serie A, Fonseca fuori dal podio

Paulo Fonseca non sarà ovviamente sul podio degli allenatori più pagati in Serie A. Sono, infatti, molti i tecnici che percepiranno più del portoghese.

Chi prenderà di più sarà chiaramente Antonio Conte. Se la firma con il Napoli dovesse arrivare, come tutto ormai lascia pensare, l’ex Tottenham potrebbe raggiungere i dieci milioni di euro netti con i bonus. Guadagnerà parecchio anche Simone Inzaghi, che toccherà i sei milioni con il rinnovo. Poco meno Gasperini, che comunque si metterà in tasca 5,5 milioni. Sarebbe questo il podio della Serie A, con Thiago Motta un gradino più sotto con i suoi 4,5 milioni di euro alla Juventus.