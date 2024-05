Tutto confermato: Milan, firma in arrivo

Il giocatore firmerà il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Ormai l’accordo è stato raggiunto e il tifoso può davvero esultare

E’ arrivato il momento delle firme. Il Milan e il calciatore proseguiranno insieme la propria avventura. Ormai è davvero tutto tutto fatto.

Francesco Camarda continuerà a vestire la maglia rossonera, quella della sua squadra del cuore. La trattativa, che dura da mesi, vede il traguardo e nel mese di giugno è attesa la fumata bianca. Come potuto raccogliere da MilanLive.it, le parti sono vicine e l’attaccante classe 2008 si prepara a siglare il primo accordo da professionista. Nei prossimi giorni così arrivare la firma sul contratto fino al 30 giugno 2027.

Il Milan e i suoi tifosi possono dunque esultare per un sì che sembrava non arrivare mai. Le parti hanno sempre lavorato per raggiungere un’intesa, ma in queste settimane si sono susseguite le voci che volevano Camarda lontano dal Milan.

Sono arrivate offerte soprattutto dalla Premier League e dal Borussia Dortmund, ma alla fine ha prevalso il cuore e la ferma volontà del giocatore di continuare a vestire la maglia che più ama. E’ dire che nei mesi scorsi si era parlato tanto anche di altri club italiani. Si era scritto di un possibile interessamento da parte dell’Inter. I nerazzurri stavolta non riusciranno a beffare il Milan come successo in passato.

Camarda, bomber del futuro

Francesco Camarda, nel frattempo, continua a segnare e lo ha fatto anche con l’azzurro dell’Under 17 addosso. Un gol che ha fatto stropicciare gli occhi a tutti i tifosi del Diavolo contro la Slovacchia.

Il centravanti classe 2008 il prossimo anno avrà la possibilità di confrontarsi con i grandi tra i professionisti. Non è certo da escludere che ci sia la possibilità di qualche spezzone di gara in prima squadra, dopo l’esordio che lo ha reso il giocatore più giovane della storia della Serie A.

Con la creazione dell’Under 23, infatti, Camarda avrà la possibilità di affrontare costantemente avversi professionisti. Per l’annuncio dell’approdo in Serie C dei rossoneri è solo questione di tempo.

Il Milan ha, infatti, preparato tutto, dall’allenatore, Daniele Bonera, allo stadio, che sarà quello della Solbiatese, in provincia di Varese. Oltre a Camarda si attendono in squadra anche tanti suoi compagni che hanno formato lo zoccolo duro della Primavera di Ignazio Abate