Gabbia al Villarreal, il saluto social è commovente (FOTO)

Matteo Gabbia nella nottata ha preparato i bagagli e lasciato il ritiro del Milan negli Stati Uniti. Queste le sue ultime parole.

Tutto ormai formalizzato da diverse ore. Ma adesso c’è anche la conferma vera e propria: Matteo Gabbia presto sarà un nuovo calciatore del Villarreal, squadra di alto livello della Liga spagnola.

Un affare slegato da quello che porterà Samuel Chukwueze dai ‘gialli’ fino al Milan e che dovrebbe a sua volta completarsi in giornata. Ma in qualche modo è il segnale dell’ottimo feeling tra i due club sul mercato.

Gabbia, difensore classe ’99 cresciuto nel vivaio Milan, ha lasciato da pochissimo il ritiro dei rossoneri negli Stati Uniti. Non aveva partecipato all’amichevole di lunedì notte contro il Real Madrid proprio per evitare infortuni o problemi di sorta, visto l’accordo vicinissimo col Villarreal.

Il messaggio di Gabbia prima della partenza dagli Usa: “Vi voglio bene”

Come riportato da Sky Sport, Gabbia nella notte statunitense ha salutato tutti i compagni all’interno del ritiro e preparato i bagagli per volare in direzione Spagna. Iniziando così una nuova avventura professionale lontano da Milanello.

Queste le sue parole prima di imbarcarsi da Los Angeles verso Valencia, l’aeroporto più vicino alla città di Vila-Real: “Sono contento ed entusiasta di questa nuova esperienza in Spagna. Non potevo non accettare, mi hanno subito stimolato molto. Ma mi dispiace salutare questo gruppo fantastico. Auguro il meglio ai miei compagni ed allo staff, spero che il Milan quest’anno si tolga tante soddisfazioni. Un saluto ed un ringraziamento anche ai tifosi”.

Sul suo profilo Instagram, Matteo Gabbia ha pubblicato una immagine molto bella direttamente dal ritiro americano, che lo vede in compagnia dei suoi compagni rossoneri (in particolare Calabria, Kjaer, Florenzi, Adli e Pobega), intenti a salutarlo ed a dargli l’in bocca al lupo per la prossima avventura spagnola.

“Vi voglio tanto bene” – ha scritto come corollario alla foto lo stesso Gabbia in maniera molto intima e sensibile. Così come sono arrivati puntuali i commenti e gli auguri di tutti i suoi compagni sempre sui social. Cuoricini in arrivo anche da Sandro Tonali, ormai ex milanista ma ancora molto legato ai suoi vecchi compagni in rossonero.

Gabbia si trasferisce al Villarreal con la formula del prestito gratuito, senza diritto di riscatto. Dunque esperienza per un anno in Liga per il classe ’99, che spera di acquisire maggiore maturità e consapevolezza, per poi tornare a Milanello e dimostrare tutto il suo valore.