Milan, clamoroso Rebic: ha rifiutato una maxi proposta

Sky Sport riferisce delle notizie cruciali su Ante Rebic e il suo futuro al Milan. Il croato ha rifiutato un’offerta monstre

Il Milan è scatenato in questo mercato. Non si vedeva un andamento di questo tipo, con colpi su colpi (tutti importanti), da davvero parecchi anni. Sono arrivati al Diavolo grandi innesti. Da Ruben Loftus-Cheek a Christian Pulisic, ma anche Luka Romero e Tijjani Reijnders. Per non dimenticare l’ultimo acquisto, grande sorpresa, Noah Okafor. Sensazionale il mercato del Milan dunque sin qui, portato avanti magistralmente da Giorgio Furlani.

Ma è chiaro che con l’arrivo di tutti questi innesti, servirà sfoltire la rosa dai suoi esuberi, elementi ridondanti considerati fuori dal progetto tecnico rossonero. La lista di questi è stata scritta. Basta guardare ai non convocati di Stefano Pioli per la tournée estiva in USA. Sono stati lasciati a casa Ante Rebic, Divock Origi, Mattia Caldara, Marko Lazetic e Fodé Ballo-Touré. Tutti invitati a cercarsi una squadra quanto prima.

Nelle ultime ore importanti sono le notizie che vedono Origi vicino al West Ham e Ballo-Tourè conteso tra Bologna e Fulham. Ma di recente è arrivata una nuova indiscrezione che ha lasciato certamente di sasso. A riferirla è stato Sky Sport, e riguarda Ante Rebic.

Rebic, rifiutata l’offerta: rabbia Milan?

Secondo l’emittente sportiva Sky, Ante Rebic ha rifiutato di recente un’offerta dall’Arabia Saudita che gli avrebbe garantito un guadagno netto di 10 milioni di euro. Non è stato riferito quale club in particolare ha avanzato la proposta economica al croato, sta di fatto che il suo rifiuto fa riflettere e non poco. E’ possibile che Ante non voglia scomparire dai radar europei, ma è anche vero che per lui non ci sono tutte queste grandi e ricche proposte sul tavolo.

Il Milan gli ha fatto ben capire, anche in base ai nuovi acquisti, che per lui non c’è più posto nel progetto tecnico rossonero. Le sue annate altalenanti, soprattutto l’ultima, non lo rendono un giocatore affidabile o all’altezza delle ambizioni. Lo abbiamo imparato a conoscere. Rebic è quel tipo di giocatore capace di rendere solo se al 100%, ma il nuovo Milan non può avere la pazienza di aspettare.

Nelle ultime ore è circolata voce di una trattativa in corso tra il club rossonero e i turchi del Besiktas per Rebic, ma a fare da ostacolo c’è proprio l’ingaggio da 3,5 milioni di euro che guadagna al Milan. Pare si stia lavorando ad un prestito con diritto di riscatto. Dunque, Rebic pare intenzione a sposare la causa turca piuttosto che quella araba e ricca.