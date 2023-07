Milan, dice addio dopo sei anni: due nomi per sostituirlo

Il Milan si appresta a salutare una figura che fa parte del club da un po’ di anni: spuntano anche i nomi di chi potrebbe rimpiazzarlo.

La società rossonera sta vivendo delle settimane di cambiamenti. L’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara ha comportato delle modifiche importanti all’area tecnico-sportiva, dove ora si opera in maniera diversa. C’è un team di lavoro.

Il capo-scout Geoffrey Moncada ha maggiore potere decisionale, ma anche Stefano Pioli e l’amministratore delegato Giorgio Furlani hanno un ruolo più importante. Il Milan ha iniziato un nuovo corso e conta di soddisfare i suoi tifosi, che anche per la nuova stagione si sono abbonati in massa.

Milan, addio a un dirigente: ecco chi potrebbe rimpiazzarlo

Stando a quanto rivelato da Tuttosport, il Milan saluterà anche Andrea Romeo. Si tratta del team manager che fu ingaggiato da Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli nel 2017. Avrebbe accettato l’offerta di un club estero. Dopo la tournée della squadra rossonera negli USA dovrebbe lasciare il club definitivamente.

Il Milan dovrà pensare a rimpiazzare Romeo, ovviamente. Una delle ipotesi è Andrea Libutti, approdato in rossonero nel 2022 come head of commercial football operations. Finora ha coadiuvato gli impegni dei calciatori con ciò che concerne il marketing aziendale della società. È già stato team manager al Watford, quindi conosce già il ruolo. Un’altra idea è Dario Aduasio, che da gennaio 2022 è segretario sportivo del Milan.

La società di Via Aldo Rossi presto prenderà una decisione. Sicuramente il ruolo di team manager è importante e va scelta una figura all’altezza. È a stretto contatto con la squadra, dunque non bisogna sbagliare. Vedremo se ci saranno delle sorprese o se il prescelto sarà uno dei nomi menzionati sopra.