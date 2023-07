Dalla Turchia – Il Milan ha detto sì: altra cessione in prestito

Il Milan dovrebbe aver preso una decisione importante in uscita. Sembra tutto pronto per la cessione del calciatore ormai fuori dai piani.

Nelle scorse ore il Milan ha ufficializzato una cessione, forse non rilevantissima ma comunque importante. Ovvero quella in prestito secco ed annuale di Matteo Gabbia al Villarreal.

Un piccolo tassello per sistemare ancora di più la rosa di Stefano Pioli. Non solo acquisti dunque, ma anche qualche uscita per alleggerire la rosa e per consegnare al mister rossonero una squadra corretta, senza troppi esuberi e solo ricca di calciatori da lui stimati.

Proprio in tal senso si segnala un’altra cessione ormai sempre più prossima, anche questa con la formula del prestito. Infatti pare proprio che il Milan stia per salutare Ante Rebic, uno dei calciatori ormai considerati fuori rosa. L’attaccante croato non è più nei piani di Pioli da diverse settimane.

Media turchi sicuri: Rebic è vicinissimo al Besiktas

Rebic sarebbe ormai ad un passo dal trasferimento in Turchia. I media turchi sono ormai convinti che la sua firma con il Besiktas, uno dei top club della Superlig, arriverà a breve giro di posta.

Lo ha scritto e confermato poco fa il giornalista turco Sercan Dikme, esperta penna di Sports Digitale. Il Besiktas sta insistendo per Rebic in prestito per una stagione, con il Milan che dovrebbe ormai dare il via libera a breve. Una volta ricevuto l’ok dei rossoneri, i turchi dovrebbero stipulare un accordo sul diritto di riscatto e accogliere il calciatore croato in rosa.

Rebic si sta dunque convincendo a lasciare l’Italia e trasferirsi ad Istanbul, sponda bianconera. Il taglio dell’ex Fiorentina dalla rosa di prima squadra e dalla tournée negli Stati Uniti è stato un brutto colpo per Rebic, che dunque ha ben compreso di non essere più considerato utile alla causa. Il calciatore 29enne dovrebbe dunque raggiungere la Turchia nei prossimi giorni.

Al Milan dalla stagione 2019-2020, arrivato dall’Eintracht Francoforte, Ante Rebic ha sempre diviso i tifosi nei giudizi sul proprio conto. Un calciatore talentuoso e discontinuo, che ha disputato stagioni spesso a metà: avvii sottotono e improvvise esplosioni in fase realizzative, o viceversa. Dopo gli arrivi di Pulisic, Chukwueze e Okafor, il Milan ha deciso di sacrificare Rebic, ormai anche a titolo temporaneo.