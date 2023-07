Messias e Rebic ancora insieme: doppio affare per il Milan

Il brasiliano è in uscita dal club rossonero e c’è un interesse dall’estero per lui: ancora una pista dalla Turchia

Sono stati giorni molto movimentati per il mercato del Milan. Il club rossonero si è mosso tempestivamente dopo la cessione di Sandro Tonali e ha messo a segno una serie di colpi importanti per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

I colpi sono arrivati in tutte le zone più importanti del campo, dalla mediana alla trequarti, ma anche per quanto riguarda il centravanti. Il tecnico aveva in mente il passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-3 e la società lo sta accontentando rinforzando la squadra sugli esterni. Dopo l’arrivo di Christian Pulisic dal Chelsea è infatti pronto ad aggregarsi anche Samuel Chukwueze, per il quale è tutto fatto ormai con il Villarreal.

A questo punto però in quel ruolo il Milan ha davvero troppi interpreti e, di conseguenza, qualcuno deve andare via. Sulle fasce offensive infatti ora c’è troppa concorrenza e almeno un paio di giocatori sono in uscita, anche perché non rientrano nei piani della società e del tecnico e non troverebbero spazio nella prossima stagione. Il primo è Ante Rebic e per lui si sta parlando con grande insistenza di un passaggio al Fenerbahce molto vicino.

Anche Messias verso la Turchia: c’è il Besiktas

Il croato aveva detto di no alla ricca offerta dall’Arabia Saudita ma sembra proprio che sia destinato ad accettare il club turco, come confermato anche da Sportmediaset. Al Milan andrebbe una cifra tra i 6 e i 7 milioni di euro.

Nelle ultime ore dalla Turchia, più precisamente da Sports Digitale, è venuta fuori l’indiscrezione che il Fenerbahce ha chiesto informazioni anche per Rade Krunic, con il bosniaco che però difficilmente lascerà i rossoneri. Sempre lo stesso quotidiano turco riporta che c’è un interessamento anche per Junior Messias, ma che stavolta arriva da un altro club di Istanbul, ovvero il Besiktas. Il nome del brasiliano piace ai bianconeri.

Anche l’ex Crotone è in uscita dal Milan con l’arrivo di Chukwueze, perché con il nigeriano e con Alexis Saelemaekers, lo spazio per lui si ridurrebbe ulteriormente. In due stagioni Messias ha fatto molto bene ma la carta d’identità parla chiaro e la proprietà rossonera ha deciso di puntare sui profili più giovani per le prossime stagione. Vedremo dunque gli sviluppi per capire se la pista Messias-Besiktas si potrà scaldare a breve.