Milan, attesa per il centrocampista: il via libera non arriva

Le ultime sul centrocampo del Milan. I rossoneri sono pronti a mettere a segno un nuovo colpo, ma ci vorrà un po’ di pazienza: il punto della situazione

Il calciomercato del Milan corre davvero veloce. Dopo la cessione di Sandro Tonali, la dirigenza rossonera si è mossa con celerità, riuscendo a chiudere praticamente tutti gli affari.

Stefano Pioli potrà così lavorare serenamente con un organico praticamente quasi al completo. In America si stanno allenando tutti i nuovi arrivati, da Marco Sportiello a Luka Romero, passando ovviamente per Christian Pulisic, Tijjani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek, chiamati a recitare un ruolo da protagonisti fin da subito.

Ma il calciomercato del Milan, chiaramente, non può ritenersi concluso. Il Diavolo è chiamato a sfoltire la rosa, liberandosi di tutti quei calciatori che non rientrano più nei piani del club rossonero e allo stesso tempi riuscire a puntellare l’organico ancora con qualche innesto. Servirebbe ad esempio un vice Theo Hernandez, una volta ceduto Ballo-Toure e magari un terzino destro per dare il cambio a capitan Davide Calabria.

Serve soprattutto un centrocampista. Giocando a tre, il Milan potrebbe trovarsi corto, anche perché Ismael Bennacer ne avrà ancora per un po’. Difficile che l’algerino rientri prima di Dicembre e le sue condizioni saranno comunque tutte da verificare. Ad oggi Pioli può dunque disporre di Reijnders, Loftus-Cheek e Rade Krunic, che appaiono i titolari, oltre che di Tommaso Pobega, che si è presentato con una doppietta contro il Lumezzane. A centrocampo Pioli ha utilizzato anche Yacine Adli e Charles De Ketelaere, il primo come playmaker, il secondo come mezzala. Entrambi, però, potrebbero presto fare le valigie.

Nuovo centrocampista: la priorità non cambia

Il Milan ha le idee chiare e a centrocampo il nome in cima alla lista continua ad essere quello di Musah. Verosimilmente ci vorrà un po’ di tempo per riuscire a portarlo a Milano.

L’offerta da 18 milioni di euro più bonus non è ancora bastata per convincere il Valencia. I Pipistrelli si stanno dimostrando un osso duro, più del previsto, e non vogliono scendere dai 25 milioni di euro che hanno sempre chiesto. Musah si è promesso sposo dei rossoneri e ha voglia di raggiungere il suo connazionale, Christian Pulisic. Al momento però bisognerà aspettare. C’è ancora più di un mese di mercato per riuscire a piazzare un altro colpo importante per la mediana.