Milan, c’è la firma! Rinnova fino al 2027

Il club rossonero ha dato l’annuncio del prolungamento del contratto del giovane rossonero fino al 30 giugno del 2027

In questo mese di luglio la dirigenza del Milan ha lavorato in maniera davvero molto intensa, cercando di risolvere più situazioni possibili sia dal punto di vista dei colpi in entrata, che per quanto riguarda i giocatori che già fanno parte della rosa.

L’arrivo ormai imminente anche di Samuel Chekwueze dal Villarreal porterà a sette i colpi in entrata del club rossonero in questa sessione estiva, e in programma ci sono ancora almeno altri due colpi, ovvero il terzino sinistro che andrà a ricoprire il ruolo di vice-Theo Hernandez e un centrocampista aggiuntivo per offrire un’alternativa in più a mister Stefano Pioli. Il lavoro della società non termina però con gli acquisti.

C’è molto da fare anche per analizzare singolarmente tutte le situazioni dei calciatori che già sono in rosa, alcuni dei quali sono fuori dal progetto e cercano una nuova destinazione, mentre altri sono pronti a legarsi ancora ai colori rossoneri. Tra questi non ci sono solamente i calciatori della Prima Squadra, ma anche tutti i giovani sui quali la società punta fortemente. Uno di questi è appunto Andrea Bozzolan.

Bozzolan prolunga il contratto, l’annuncio

Bozzolan è uno dei migliori talenti della Primavera rossonera di Ignazio Abate, che tra l’altro qualche settimana fa è stato anche protagonista del successo dell’Italia Under 19 agli Europei. Il Milan punta forte su di lui e si è concretizzato il rinnovo.

E’ arrivata quindi anche l’ufficialità. I rossoneri hanno trovato l’accordo per il prolungamento del classe 2004 che, ricordiamolo, gioca nel ruolo di terzino sinistro. Oggi è arrivata la firma e il Milan ha dato l’annuncio tramite i propri canali social: “AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Andrea Bozzolan, classe 2004, fino al 30 giugno 2027.

Chissà che il giovane laterale mancino non possa anche essere preso in considerazione, magari più in là, per il salto nella squadra di Pioli, dal momento che si cerca un esterno sinistro con la ormai molto probabile uscita di Fodé Ballo-Tourè in direzione Fulham. Al momento però c’è necessità di un calciatore pronto e con maggior esperienza per rimpiazzare il francese ex Monaco.