Milan, Facundo Gonzalez può finire in Serie A: lo vuole un club italiano

Il giovane centrale che piace al Milan può comunque arrivare in Italia: alla lista delle pretendenti si è aggiunta un’altra squadra

Fra i tanti obiettivi e discorsi di mercato del Milan, ce ne è anche uno che riguarda il difensore centrale. Al momento le priorità dei rossoneri sono altre e infatti la società è intervenuta soprattutto per rinforzare la mediana.

Poi è stata la volta della trequarti e dell’attacco, e al momento sono in programma altri due colpi, uno a centrocampo e uno per il terzino sinistro che andrà a ricoprire il ruolo di vice-Theo Hernandez. C’è però sempre da tenere d’occhio la pista che porta al difensore centrale, soprattutto dopo che Matteo Gabbia ha lasciato il Milan per trasferirsi in prestito al Villarreal. Il centrale ’99 ha infatti così lasciato un buco.

In realtà il Milan è comunque ben messo per quanto riguarda il roster dei centrali difensivi, come confermato anche da mister Stefano Pioli in conferenza stampa, perché al momento ci sono Fikayo Tomori, Simon Kjaer, Malick Thiaw e Pierre Kalulu, considerato dall’allenatore a tutti gli effetti un centrale. Fatto sta che nelle scorse settimane Geoffrey Moncada è stato stregato dal giovane Facundo Gonzalez, protagonista al Mondiale Under 20 con l’Uruguay, dove è anche stato premiato come miglior difensore della competizione.

Anche la Salernitana sul giovane difensore uruguaiano

Il classe 2003 è considerato dagli esperti un ottimo prospetto ed è di proprietà del Valencia, club con il quale il Milan sta già trattando il centrocampista statunitense Yunus Musah. Il ragazzo ha un solo anno di contratto e può essere prelevato a un prezzo vantaggioso.

Non si tratta però di un affare molto facile perché su di lui c’è l’interesse di tante squadre, soprattutto in Premier League. Nei prossimi giorni questo interesse potrebbe concretizzarsi ma, in ogni caso, si è fatta avanti anche una società italiana, che può spuntarla. Stiamo parlando della Salernitana, che con Paulo Sousa ha intenzione di fare una squadra giovane e di qualità.

Il club campano ha sicuramente un vantaggio nella corsa al 23enne di Montevideo, ovvero la possibilità di garantire al calciatore la possibilità di giocare titolare, cosa che il Milan non può invece assolutamente assicurargli. Nei giorni scorsi si era parlato anche di Monza, Genoa e Sampdoria, squadre che possono consentire a Gonzalez di fare un passo non troppo lungo per la sua carriera.