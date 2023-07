Milan, no a Taremi: un attaccante dalla Serie A

Secondo il Corriere dello Sport, il Milan è tornato a considerare fortemente il profilo di un altro attaccante. Fissato il prezzo d’acquisto

Milan scatenato sul mercato in questa estate torrida. Dopo l’arrivo di Tijjani Reijnders, è stato anche il turno di Samuel Chukwueze, il nigeriano del Villareal scelto per rinforzare la fascia destra d’attacco. Sono quindi sette, attualmente, i colpi messi a segno da Giorgio Furlani, il quale si sta dimostrando un vero fuoriclasse delle trattative. Ma mancano ancora delle pedine importanti per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Serve un altro centrocampista, con Yunus Musah che rimane il preferito, un terzino sinistro, e un altra prima punta. Almeno secondo quanto riportano le fonti più accreditate. Per l’attacco, è risaputo, piace soprattutto l’iraniano del Porto, Mehdi Taremi. Adesso, il 30enne potrebbe arrivare nonostante Chukwueze vada occupare lo slot da extracomunitario. Questo grazie al fatto che il CONI ha accettato la richiesta della FIGC di rendere comunitari anche i calciatori inglesi. Dunque, Ruben Loftus-Cheek e Fikayo Tomori rientrano con effetto immediato a giocatori non extra UE.

C’è allora un altro slot libero che può essere occupato da un acquisto senza passaporto comunitario. Chi lo prenderà? L’attaccante Taremi? In realtà, secondo il Corriere dello Sport, per il reparto offensivo è in risalita il nome di un altro centravanti.

Milan, l’attaccante dalla Serie A

Come riporta nella sua edizione odierna il Corriere dello Sport, il Milan è tornato a valutare il profilo dell’attaccante brasiliano per il suo reparto. Parliamo di Arthur Cabral, il classe 1998 in forza alla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Un centravanti di tutto rispetto, ma che non ha mai giocato ad altissimi livelli. Può essere il profilo ideale? La Viola lo ha acquistato l’estate scorsa dal Basilea per poco più di 15 milioni di euro. Lui ha ripagato con 48 presenze, 7 reti e 2 assist.

Rocco Commisso, sottolinea la fonte, è disposto a metterlo sul mercato per una ventina di milioni. Prezzo che potrebbe starci dato anche il contratto in scadenza nel 2026. Furlani, Moncada e Pioli sono in fase di valutazione. I contatti per Cabral, continua il Corsport, vanno avanti da circa un mese. Sarebbe lui il prescelto per sostituire Lorenzo Colombo, che a 21 anni ha sicuramente voglia di giocare di più e potrebbe dunque ripartire in prestito. Certo, è arrivato Okafor, ma può agire come jolly d’attacco. Una prima punta pura sarebbe importarla averla a disposizione. Sono previsti nuovi contatti tra i due club molto a breve. Il Milan deve prima sfoltire la rosa, adesso numerosissima dopo i sette acquisti.

Presto capiremo quali saranno le vere e prossime strategie di mercato del Diavolo.