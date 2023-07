Milan, sta per accettare la destinazione: cessione da 7 milioni

Il Diavolo può concretizzare una cessione importante e fare cassa: la proposta sembra aver convinto il calciatore che può dire addio ai rossoneri

Dopo le tante operazioni in entrata, compresa quella imminente di Samuel Chukwueze dal Villarreal, il Milan ora si sta concentrando anche sulle trattative in uscita e sui calciatori destinati a lasciare Milanello.

I numerosi innesti offensivi per l’attacco e la trequarti portano ora la società a doversi occupare dei calciatori che sono in esubero. In rosa infatti ora ci sono troppi elementi e mister Stefano Pioli non può gestire un gruppo così ampio. In uscita c’è sicuramente Ante Rebic, che da tempo è ai margini del progetto del Diavolo, e che in questa estate lascerà senza dubbio i rossoneri. Con l’arrivo di Christian Pulisic adesso è l’americano a rappresentare la prima alternativa sulla sinistra a Rafa Leao, e di conseguenza lo spazio per lui si riduce ancor di più.

Soltanto ieri Sky Sport aveva dato la notizia che l’attaccante aveva rifiutato una proposta dall’Arabia Saudita di 10 milioni di euro all’anno di stipendio. Il croato dà l’idea di voler continuare a confrontarsi con campionati di alto livello per provare a dire ancora la sua in Europa e l’ultima notizia infatti conferma questa ipotesi.

Rebic a un passo dal Fenerbahce

Stando a quanto riferito oggi da Claudio Raimondi nel consueto appuntamento di Sportmediaset su Italia Uno, il giocatore in queste ultime ore sarebbe molto vicino al Fenerbahce, squadra che lo segue da qualche settimana e che lo vorrebbe per rinforzare il reparto arretrato.

L’esperto di mercato ha precisato che il classe ’93 è in procinto di accettare la proposta del club turco. Rebic è ormai destinato alla cessione e quella del Fenerbahce può essere la destinazione giusta. Il Milan andrebbe ad incassare dalla sua cessione una cifra intorno ai 6-7 milioni di euro: non male per un giocatore prossimo ai 30 anni.

Per il Milan si tratterebbe di un’ottima cessione per un giocatore che ha ancora due anni di contratto, ma che non rientra nei piani della società. Con questa uscita il club rossonero può fare anche cassa e rientrare delle ingenti spese delle ultime settimane per gli ultimi acquisti. Vedremo nelle prossime ore se l’affare si concretizzerà.