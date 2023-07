Milan, svolta ufficiale: Kamada e Taremi colpi possibili

La svolta annunciata nei giorni scorsi è arrivata. Ora può davvero cambiare il calciomercato del Milan: i rossoneri potrebbero mettere le mani su un altro extracomunitario

Problema extracomunitari per il Milan? E’ stato un calciomercato vissuto all’insegna dell’incertezza, dovuto alla possibilità di tesserare solamente due calciatori extracomunitari.

L’acquisto di Ruben Loftus-Cheek, inglese, ha così portato il Milan a mettere in standby l’arrivo di Kamada, un affare praticamente chiuso a tre milioni di euro netti a stagione per 4 anni. L’idea dei rossoneri è stata quella di mettere le mani su Chukwueze, ritenuto fondamentale per far fare il salto di qualità alla squadra sulla destra.

Il nigeriano ad ore diventerà rossonero andando ad occupare uno slot da extracomunitario. Fino a poche ore si pensava fosse l’ultimo, ma non è così ieri. Ieri la FIGC ha, infatti, comunicato ufficialmente che i calciatori con cittadinanza svizzera e britannica sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari. Le presenti disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2023/2024.

Per il Milan è chiaramente un’ottima notizia, avendo in rosa ben due inglesi, Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek, oltre che lo svizzero Noah Okafor. Ciò, di fatto, significa che il Diavolo potrà acquistare un nuovo extracomunitario, oltre a Chukwueze.

Milan, Kamada torna a sperare?

Chissà se adesso Kamada non torni ad essere un obiettivo per il Milan. Stefano Pioli aveva approvato il suo acquisto, prima di cambiare idea, puntando su Chukwueza e Pulisic.

Bisognerà capire se i rossoneri vorranno davvero riprovarci con il giapponese o decidere di fare altre scelte. D’altronde c’è ancora un altro profilo extracomunitario sul taccuino di Moncada e Furlani. Stiamo parlando dell’iraniano Taremi, che il Diavolo ha valutato per il ruolo di vice Olivier Giroud. Con la cessione di Divock Origi, Ante Rebic e magari di Charles De Ketelaere, l’arrivo del giocatore del Porto, che va in scadenza nel 2024, potrebbe diventare possibile, forse più di Kamada.