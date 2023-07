@ML – Chukwueze day in diretta: tutti gli aggiornamenti

Oggi è il giorno dello sbarco a Milano di Samuel Chukwueze, quello che sarà il settimo acquisto dell’estate rossonera. Tutti gli aggiornamenti in diretta

Giornata importante quella di oggi per il Milan e la sua tifoseria. Arriverà infatti nel capoluogo lombardo Samuel Chukwueze, l’esterno d’attacco nigeriano scelto da Pioli e dalla nuova dirigenza rossonera per rinforzare la fascia destra. Un inseguimento al giocatore durato più di un mese, ma che ha visto alla fine il Milan trionfare nella trattativa. L’affare col Villareal si è concluso per la cifra di 28 milioni di euro bonus inclusi, e con la contropartita Gabbia passato in prestito secco al Sottomarino Giallo.

Chukwueze arriva oggi a Milano intorno le 13.30. Dopodiché sarà subito in azione per svolgere le visite mediche a La Clinica La Madonnina; poi l’idoneità sportiva al Centro Ambrosiano; e infine domani l’arrivo a Casa Milan per la firma del nuovo contratto. Si ipotizza un accordo di cinque anni, dunque sino al 2028. Dopo il consueto iter medico e burocratico Chuku rimarrà purtroppo a Milanello ad allenarsi in solitaria.

Non partirà infatti per gli USA con lo scopo di raggiungere la squadra in ritiro. Il tutto legato alle lunghe pratiche burocratiche, riguardanti il visto, e ai pochi giorni a disposizione. E’ possibile che svolga qualche sessione di allenamento con la Primavera. Ma intanto, godiamoci questa giornata speciale passo dopo passo. Dall’arrivo del giocatore a Milano, alle visite mediche e alla firma di domani a cui seguirà l’ufficialità. E’ il Chukwueze day: tutti gli aggiornamenti in diretta da MilanLive.it.

Chukwueze al Milan, il LIVE della giornata

– In aggiornamento –