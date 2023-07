Tomori: “Vogliamo battere la Juve. Pulisic può fare la differenza. Leao? Sta diventando un leader”

Tomori alla vigilia di Juventus-Milan ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa: l’ex Chelsea ci tiene a fare bene.

Dopo aver affrontato il Real Madrid a Pasadena, adesso la squadra di Stefano Pioli ha in programma un altro prestigioso match valido per il Soccer Champions Tour. Di fronte ci sarà la Juventus e si giocherà al Dignity Health Sports Park di Carson, in California.

Fikayo Tomori è stato il protagonista della conferenza stampa e gli è stato chiesto dell’arrivo di Christian Pulisic, capitano degli Stati Uniti: “Ho parlato tanto con lui prima del suo arrivo, sono felice che sia con noi. Ha giocato in Bundesliga e in Premier League, sa che la Serie A è differente a livello di tattica e attenzione al dettaglio. Spero e sono convinto che possa disputare una grande stagione con noi, può fare la differenza“.

Il difensore inglese ha parlato anche della squadra, molto determinata a fare bene: “Sappiamo di essere forti e di avere qualità, ma anche di dover migliorare in alcune situazioni. Ci sono tanti nuovi calciatori e inizialmente non è semplice trovare tutti gli automatismi. Siamo il Milan e vogliamo vincere ancora, la scorsa stagione non è andata come volevamo“.

In seguito si è espresso sulla leadership presente all’interno del gruppo: “Io sono uno che comunica molto, da difensore devo parlare tanto ai compagni perché vedo tutto il campo. Questa squadra possiede diversi leader, ad esempio Calabria e Theo che sono i capitani. C’è Oli che ci sprona molto, Mike che è un professionista incredibile, sempre sul pezzo e concentrato. Io cerco di aiutare i nuovi a integrarsi in questa famiglia, come io sono stato aiutato all’inizio“.

Tomori ha espresso il suo pensiero contro la Juventus: “Possiedono un attacco molto forte e contro di loro è sempre un test di livello. Noi vogliamo sempre vincere anche quando si tratta di amichevoli. Non possiamo essere ancora al livello migliore, però non siamo lontani. Alla Juventus ho già segnato due gol in Serie A e mi piacerebbe ripetermi. Vogliamo giocare un match di alto livello e cercheremo di apprendere dagli errori commessi contro il Real Madrid“.

Fikayo ha speso parole positive per Rafael Leao, uno dei calciatori più attesi del Milan: “Sta diventando un leader. La sua importanza in campo e dentro il gruppo la conosciamo. Sono felice della sua crescita e della sua maturità, spero che tutto questo possa riflettersi ancora di più sul campo“.