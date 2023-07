Chukwueze: “Osimhen decisivo, il mio idolo è olandese”

Samuel Chukwueze ha rilasciato la sua prima intervista da nuovo giocatore del Milan. Dichiarazioni speciali da parte dell’esterno nigeriano

Oggi è finalmente arrivata l’ufficialità: Samuel Chukwueze è un nuovo giocatore del Milan. Il nigeriano ha firmato un contratto di cinque anni (2028) e aiuterà il Milan ad alzare nettamente il suo tasso tecnico. Chukwueze è stato prelevato dal Villareal per 28 milioni di euro complessivi, bonus inclusi quindi. Il giocatore non partirà per la tournée in USA ma si allenerà da solo a Milanello in attesa del ritorno della squadra.

Oggi, come detto, è arrivata l’ufficialità, e poco dopo abbiamo potuto ascoltare le prime parole di Chuku da nuovo rossonero. Un’intervista lunga e dettagliata la sua a Milan TV. Di seguito le dichiarazioni del talento della fascia destra.

Chukwueze: “Osimhen è stato decisivo nella mia scelta”

Samuel ha innanzitutto parlato delle sensazioni ed emozioni nella scelta di venire al Milan: “Quando ho saputo che il Milan mi voleva acquistare ero nervoso. Poi ho visto i tifosi italiani, i tifosi del Milan che mi mandavano messaggi di venire qui; persone stupende. La mia prima impressione è arrivata dai tifosi, mi hanno fatto venire loro. Questo è quello che mi ha fatto venire qua. Quando il mio agente mi ha detto di questo interesse pensavo che stesse fosse uno scherzo, ma quando mi ha inviato la bozza del contratto del Milan mi sono detto: “Oh, vediamo un po’ com’è”. Non ci ho pensato due o tre volte, ho detto: “Ok, credo che devo fare questo passo con il Milan”.

Chukwueze ha lasciato il Villareal dopo sei anni, una separazione sicuramente dolorosa ma resa più leggera dall’enorme voglia di fare bene al Milan: “In sei anni continui ad imparare. Ogni anno, ogni volta, continui ad imparare. Credo che sia la cosa più importante. In sei anni in Spagna ho imparato così tanto e mi sono abituato al calcio europeo. Fare questo tipo di progressi nella mia carriera credo che sia la cosa più importante per me. Non vedo l’ora di iniziare a giocare qui perché qui posso crescere ancora di più. Non vedo l’ora di sentire i cori dei tifosi. Questa è la cosa che sto aspettando di più”.

Samuel è nigeriano come Osimhen, l’attaccante del Napoli connazionale ma rivale in Serie A. Chuku ha ammesso di averlo sentito di recente: “L’ultima volta che ci siamo sentiti mi ha detto: “Samuel, il Milan è un Club bellissimo, uno dei migliori Club, non esitare a firmare con loro. Sono fantastici, hanno tifosi stupendi”. Gli ho chiesto di dirmi di più a riguardo, di come ci si sente a giocare contro di loro, mi ha detto che i tifosi rossoneri sono incredibili, sono pazzi per il calcio. Nessun problema, gli ho risposto: “Spero che tu sappia che ti batterò (ride, ndr)”. Mi ha detto “Vedremo”. Ha giocato un ruolo importante nel farmi venire al Milan perché mi ha detto che dovevo venire in Italia”.

Chuku tra nuovi acquisti, idoli del passato e ruolo

Il nigeriano si è detto impaziente di conoscere i nuovo compagni: “Non vedo l’ora di incontrarli di persona perché credo che siano delle persone fantastiche. Li ho visti giocare e non vedo l’ora di giocare con loro, penso che mi possano migliorare. Vedendoli giocare nelle coppe europee, mi hanno fatto un’ottima impressione. Acquistarli è stata una cosa importante per il Club”.

Chukwueze ha un idolo rossonero, e poi ha anche giocato con un ex Milan: “Quando ero un ragazzino, solo Ricardo Kaká. Il gol che ha segnato in Champions League contro il Manchester United… Quando ha toccato il pallone con la testa e i difensori si sono scontrati è stato incredibile. Penso che Kaká sia stato il mio giocatore del Milan preferito. Poi ho giocato insieme a Bacca, sono venuto qui anche perché lui è stato al Milan e ha giocato per il Villarreal. L’ho sentito per chiedergli del Club e mi ha detto che è fantastico. Avevo davvero così tante domande perché mi piace davvero il Milan e credo che sia una squadra stupenda, con una grande storia”.

Chukwueze non poteva che parlare delle sue caratteristiche tecnico-tattiche: “Mi piace giocare sulla fascia destra, è la mia posizione preferita. Guardavo Arjen Robben perché è il mio idolo. Un giocatore fantastico: si accentra, tira, crossa. Poi è così veloce, poteva dribblare chiunque. È il giocatore che ho sempre amato guardare. Gli infortuni lo hanno un po’ limitato ma è stato un giocatore fantastico”.

E infine, un messaggio per tutti i tifosi rossoneri, gli stessi che lo hanno spinto a scegliere il Milan: “Ciao Rossoneri, non vedo l’ora di vedervi a San Siro. Non vedo l’ora di ascoltare i vostri cori e di sentirvi cantare il mio nome. Non vedo l’ora di segnare tanti gol a San Siro con la maglia rossonera. Ci vediamo presto!”.