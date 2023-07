Dal Valencia alla Juve: blitz e niente Milan, affare chiuso

Il club bianconero ha messo le mani sul giovane giocatore, che sembrava moto vicino a vestire la maglia del Milan. La prossima settimana si chiude

Con un vero e proprio blitz – come raccontato da Gianluca Di Marzio – la Juventus ha praticamente chiuso per il giocatore, che sembrava potersi trasferire in rossonero.

E’ tutto fatto: secondo quanto scritto dal giornalista di Sky Sport, sul proprio profilo Twitter, i bianconeri hanno bloccato Facundo Gonzalez. La chiusura dell’affare per il difensore del Valencia – si legge – è prevista per la prossima settimana. Ci sarebbero ancora dei dettagli da sistemare tra i club, ma la Vecchia Signora ha in pugno il difensore, che negli ultimi giorni è stato accostato con insistenza al Milan. Il classe 2003, con un contratto in scadenza fra meno di un anno, il 30 giugno 2024, è stato protagonista nel corso dell’ultimo Mondiale Under 20 con la maglia dell’Uruguay che si è poi laureato campione.

Il Milan avrebbe potuto inserirlo in rosa, come quinta scelta. Di fatto al posto di Matteo Gabbia. E’ molto probabile adesso, che i rossoneri diano spazio a Simic, che si è già ben comportato nel corso del match contro il Real Madrid. Se dovesse superare le prove Juventus e Barcellona, è molto probabile che si decida di non intervenire sul mercato.

Milan, colpo dal Valencia: si continua a trattare

Se Facundo Gonzalez appare ormai destinato a trasferirsi alla Juventus – la prossima settimana, come scritto, dovrebbe arrivare la fumata bianca -, il Milan allo stesso tempo spera di mettere la mani su un altro giocatore del Valencia.

I Pipistrelli sembrano poter ammorbidire la propria posizione e ben presto potrebbe arrivare il via libera per Musah. E’ il centrocampista americano il vero grande obiettivo per rafforzare la mediana.

I rossoneri dopo gli acquisti di Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders non vogliono fermarsi: per l’americano, alla fine, potrebbe bastare una cifra vicina ai 18 milioni di euro più bonus. Il Milan, con Musah, di fatto completerebbe il proprio mercato, anche se non sono da escludere gli arrivi di due terzini e di un altro attaccante, ma molto, chiaramente dipenderà dalle uscite. La lista dei partenti è lunga, ma ad oggi il solo Matteo Gabbia ha lasciato Milanello, oltre a Tonali. C’è attesa per Divock Origi, Ante Rebic e Ballo-Toure, che presto diranno addio al Diavolo.