Kamada-Milan, il dirigente ammette: “Sono sorpreso”

Dalla Germania il ds dell’Eintracht Francoforte commenta il mancato passaggio di Kamada al Milan, affare dato per fatto prima dell’addio di Maldini.

Incredibile ma vero: Daichi Kamada è ancora senza squadra. Nonostante sia un giocatore con delle buone qualità e che può tornare utile a tanti allenatori, non ha trovato una sistemazione.

Com’è noto, il centrocampista giapponese aveva un accordo con il Milan e poi il trasferimento è saltato quando Paolo Maldini e Frederic Massara hanno lasciato il club. Chi li ha sostituiti ha fatto delle scelte diverse, considerando più fattori: da quello tecnico-tattico a quello inerente il passaporto da extracomunitario.

Calciomercato Milan, il ds dell’Eintracht su Kamada

Il fatto che la FIGC abbia deciso di considerare comunitari i giocatori inglesi permette al Milan di tesserare Ruben Loftus-Cheek di tesserarlo come tale, così da avere ancora uno slot extra UE. Qualcuno ha subito pensato che potesse riaprirsi il discorso per l’arrivo di Kamada, però sembra che il giapponese non sia più nei piani.

Markus Krösche conosce bene Kamada per averlo avuto all’Eintracht Francoforte e in qualità di direttore sportivo aveva provato a rinnovargli il contratto, ma senza successo. Intervistato da Zeit, il dirigenza ha commentato così la situazione del nazionale nipponico: “Sono sorpreso che il trasferimento di Daichi al Milan sia saltato. Alla fine vedremo cosa deciderà di fare, è una scelta personale“.

Kamada è un parametro zero che fa gola a tante squadre. Negli ultimi giorni si è parlato di un forte interesse della Lazio, però tra stipendio e commissioni le richieste sono state considerate eccessive da Claudio Lotito. Salvo sorprese, non ci sarà un passaggio in maglia biancoceleste.

L’ex Eintracht Francoforte è stato accostato pure a Napoli, Roma, Inter e Juventus. Anche l’Atletico Madrid è interessato. Le opzioni non mancano, seppur non ci sia ancora un accordo vicino alla firma. A questo punto sarà interessante vedere quale sarà la destinazione di Kamada, che non si aspettava di ritrovarsi in questa situazione che due mesi fa pensava di essere del Milan.