Milan, caccia al vice Theo Hernandez: spunta un nome nuovo dal Sudamerica

C’è un nome nuovo come vice Theo Hernandez, viene dall’Uruguay: prezzo basso, sarà un colpo a sorpresa del Milan?

Tra gli obiettivi della dirigenza rossonera c’è l’ingaggio di un nuovo terzino sinistro, non è un segreto. Fodé Ballo-Touré viene da due stagioni nelle quali non ha convinto e l’obiettivo è quello di venderlo per investire su un sostituto.

La squadra che si è fatta avanti con più decisione per il senegalese è il Fulham, che ha trovato l’accordo con il Milan sulla base di circa 4 milioni di euro. Il problema è che manca l’intesa tra il club londinese e il giocatore, che sembra preferire una permanenza in Italia con la maglia del Bologna. Ma i rossoblu offrono solamente un prestito, soluzione non molto gradita in via Aldo Rossi.

Calciomercato Milan, nuovo terzino sinistro dall’Uruguay?

Nella speranza di riuscire a piazzare quanto prima Ballo-Touré, la società rossonera ha già diversi nomi nella lista per sostituirlo. Negli ultimi giorni sono circolati quelli di Riccardo Calafiori (Basilea), Rogerio (Sassuolo), Luca Pellegrini (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta) e Juan Miranda (Betis). E c’è una new entry nelle ultime ore.

Il giornalista Alfredo Pedullà di Sportitalia ha rivelato che il Milan ha messo gli occhi su Pedro Milans, 21enne uruguayano che milita nel Penarol. Il cartellino ha una valutazione di circa 4 milioni di euro e a ottobre dovrebbe ottenere il passaporto comunitario. Gli osservatori rossoneri lo hanno seguito con attenzione e hanno stilato delle buone relazioni sul terzino uruguayano.

Al momento, il Diavolo non ha avviato una trattativa e non ha presentato un’offerta. Possibile che l’ultimo slot per tesserare un calciatore extra UE verrà lasciato libero ancora per un po’, in modo da valutare altri non comunitari. La dirigenza rossonera continuerà a monitorare la situazione di Milans.

Pedullà ha anche confermato i contatti con la Juventus per Pellegrini, che piace pure a Lazio e Nizza. L’ex Roma andrebbe comodo anche per il discorso liste, essendosi formato in un settore giovanile italiano. Le soluzioni sono diverse, Moncada e Furlani presto decideranno su chi affondare il colpo. Come detto in precedenza, è fondamentale riuscire a vendere Ballo-Touré.