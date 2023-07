Milan-Juventus, diretta tv e streaming Sky o Dazn: tutte le info su dove vederla

Seconda amichevole per il Milan negli Usa. I rossoneri sono attesi dalla Juventus nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 luglio. Tutte le indicazioni su dove vedere il match

Archiviata la sconfitta per 3-2 contro il Real Madrid, il Milan è atteso dalla seconda amichevole estiva negli Usa. Avversario dei rossoneri sarà la Juventus, nel match che si disputerà, a Carson (in California) alle ore 4.30 di venerdì 28 luglio.

Milan e Juve tornano ad affrontarsi negli Usa, venti anni dopo la finale di Supercoppa Italiana, disputata a New York nel 2003. Una piccola “rivincita” della finale di Champions di Manchester con i bianconeri che la spuntarono ai calci di rigore contro Shevchenko e compagni, vincitori della Coppa Italia nella stagione precedente. Decisivo l’errore di Christian Brocchi.

Stanotte non ci sarà alcun trofeo in palio ma, come sempre, un Milan-Juve non sarà mai un’amichevole. Per i bianconeri, dopo il rinvio del match con il Barcellona, sarà, di fatto l’esordio stagionale. Farà un certo effetto ai tifosi milanisti ritrovarsi contro uno .. Weah. Timothy, il figlio del grande George, farà il suo esordio ufficiale in maglia bianconera, unica novità, di fatto, per Allegri, ancora in attesa di importanti novità dal mercato in entrata.

Milan-Juventus, dove vederla in diretta tv e streaming

Pioli schiererà, invece, gran parte dei nuovi arrivi. Dovrebbero cominciare dal primo minuto Pulisic, Loftus Cheek e Reijnders. Rispetto alla sfida con il Real, difesa titolare con Maignan, Calabria, Theo, Tomori e Thiaw. In attacco anche Leao e Giroud dall’inizio. Okafor dovrebbe cominciare dalla panchina mentre, come saprete, Chukwueze è rimasto in Italia e si aggregherà ai compagni dopo il loro ritorno dagli Usa.

Copertura tv e streaming da Serie A per Milan-Juve. Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201 di Sky) e in streaming su Dazn, tramite l’applicazione disponibile per smart tv, dispositivi mobili, decoder Sky Q e Tim Vision. Streaming anche su Sky Go e Now Tv. Non è prevista, invece, la diretta televisiva su Zona Dazn, canale 214 di Sky.

Su Sky repliche del match da domani con higlights disponibili nelle varie edizioni di Sky Sport 24. Sull’app di Dazn, Milan-Juve sarà visibile in replica on demand. La stessa copertura televisiva ci sarà anche per l’ultima amichevole americana del Milan contro il Barcellona, in programma mercoledì 2 agosto alle 5 del mattino.

Terminata la tournée negli Usa, il Milan tornerà in campo l’8 agosto nel trofeo alla memoria di Silvio Berlusconi contro il Monza. La partita sarà trasmessa in diretta su Canale 5.