Milan-Juventus, probabili formazioni: Pioli lancia i titolarissimi

Questa notte in programma Milan-Juventus, la seconda partita amichevole del Soccer Champions Tour per la formazione rossonera.

Continua l’avventura statunitense per il Milan. La squadra di Stefano Pioli dovrà affrontare a breve il secondo impegno amichevole della tournée oltre oceano.

Dopo la sconfitta comunque onorevole con il Real Madrid, subita in rimonta dopo un gran primo tempo giocato dai rossoneri, c’è da fronteggiare i rivali storici della Juventus. Un derby tutto italiano che darà ulteriori indicazioni a Pioli sullo stato della sua squadra e sul livello atletico raggiunto finora.

Calcio d’inizio alle ore 4:30 italiane della notte, presso lo stadio Dignity Health Sports Park a Carson, in California. Un match tutto da vivere, che sarà trasmesso in diretta dall’emittente DAZN. Su tale canale il match sarà reperibile anche in replica on-demand per i tifosi che non intendono fare l’alzataccia.

La probabile formazione del Milan

Se nel match contro il Real Madrid disputato a Pasadena mister Pioli ha voluto fare esperimenti, puntando soprattutto sulle seconde linee, questa notte il Milan cambierà volto. Come scrive la Gazzetta dello Sport l’intento è quello di lanciare i titolarissimi, dunque un primo tentativo di formazione tipo in vista dell’inizio della stagione.

Pioli sembra intenzionato a confermare il 4-3-3, facendo intendere come sia sempre più propenso a basarsi su questo modulo di partenza come cambiamento di rilievo. In porta giocherà Maignan, la linea difensiva sarà composta da Calabria a destra, Thiaw e Tomori centrali e Theo Hernandez a sinistra. Dunque l’assetto confermato dalla scorsa stagione.

In mediana i due nuovi innesti Loftus-Cheesk e Reijnders completeranno la linea al fianco di Krunic, fedelissimo di Pioli che dovrebbe agire da playmaker basso. Il tridente d’attacco sarà quello tanto atteso dai tifosi milanisti: Pulisic-Giroud-Leao, in attesa ovviamente di vedere pronti ed arruolabili gli ultimi arrivati Okafor e Chukwueze.

Il probabile undici del Milan: (4-3-3) Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

La formazione della Juventus

Dall’altra parte la Juventus di Massimiliano Allegri, il cui mercato estivo in entrata deve ancora prendere forma. Il tecnico toscano sta puntando ancora sul 3-5-2 come modulo di riferimento, ma non può ancora utilizzare gli acciaccati Pogba e Vlahovic.

Questa notte a Carson spazio all’unico volto noto, ovvero Timothy Weah, che agirà come esterno destro a tutto campo. In attacco possibile tandem formato da Chiesa e Kean, con il giovane Cambiaso (cercato anche dal Milan) come laterale mancino.

Il probabile undici della Juventus: (3-5-2) Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Chiesa, Kean.