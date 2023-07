Milan, due per uno: la scelta sulla fascia

Le ultime sul terzino di riserva che il Milan vuole acquistare per dare un’alternativa sia a Davide Calabria che a Theo Hernandez: il punto delle situazione

Non può che essere soddisfatto Stefano Pioli, dal mercato fin qui portato avanti da Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Dopo la cessione di Sandro Tonali, i rossoneri si sono letteralmente scatenati, mettendo le mani su ben sette calciatori, da Marco Sportiello a Luka Romero, passando per Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic, Tijjani Reijnder, Noah Okafr e Samuel Chukwueze.

Ora il Diavolo lavora per l’ottavo affare da portare al termine nel più breve tempo possibile. Come è noto il Milan vorrebbe mettere le mani su Musah, ritenuto dalla dirigenza il rinforzo ideale per migliorare il reparto di centrocampo. Dalla Spagna arrivano buone notizie, con il Valencia che si sta ammorbidendo, ma la trattativa sta andando avanti a fuoco lento, con la speranza che nel frattempo il club milanese riesca a piazzare i diversi esuberi che sono con la valigia in mano.

In prima linea ci sono chiaramente Divock Origi, Ante Rebic e Fode Ballo-Toure. I due attaccanti, che hanno deluso ampiamente le attese lo scorso anno sono stati messi alla porta e nei prossimi giorni potrebbero arrivare le fumate bianche.

Si attendono novità anche per quanto riguarda il terzino franco-senegalese. Bologna, Fulhan e Nizza sono delle possibilità, ma una scelta non è stata ancora presa. Una volta andato via, il Diavolo si concentrerà sul suo sostituto.

Oggi sulla fascia sinistra, quando non ha giocato Theo Hernandez, è stato impiegato Alessandro Florenzi, che non si è comportato male. L’ex Roma può dunque rappresentare una possibilità, ma sono le sue condizioni fisiche che non fanno dormire sonni tranquilli a Pioli e ai tifosi del Diavolo.

Il Milan ha così messo nel mirino diversi profili: come scritto nei giorni scorsi sul taccuino del Diavolo c’è Calafiori del Basilea e Rogerio del Sassuolo, oltre che Matteo Ruggeri dell’Atalanta. Tutti mancini di piede.

Milan, colpo Mazzocchi: il terzino tuttofare

Poi sul taccuino di Moncada – rilancia Tuttosport , c’è anche il nome di Pasquale Mazzocchi della Salernitana. Il giocatore è da tempo nel mirino del Milan, che avrebbe voluto prenderlo già in altre sessioni di calciomercato.

Il calciatore che ieri ha compiuto 28 anni, diversamente dagli altri calciatori, sopracitati, può giocare sia come terzino destro che come terzino sinistro. Ecco perché, al giusto prezzo, prendere Mazzocchi potrebbe rappresentare un affare.

Il classe 1995 è poi italiano e per liste non può essere considerato un elemento da poco. I rossoneri, ricordiamo, stanno cercando un difensore di destra,nonostantela presenza di Calabria, Florenzi e Kalulu. Mazzocchi, potrebbe, dunque essere l’occasione giusta, quel 2×1 che risolverebbe i problemi di Stefano Pioli.