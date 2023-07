Milan in USA, azione corale Leao-Theo-Giroud-Pulisic: che spettacolo

Il giornalista di Sky Sport ha rilasciato novità cruciali dal ritiro del Milan in USA. E’ rimasto impressionato da un azione in allenamento

Il Milan si trova attualmente negli Stati Uniti dove sta continuando il lavoro di preparazione alla prossima stagione. La cornice americana sta sicuramente dando maggiori motivazioni ai giocatori rossoneri, che affronteranno anche delle prestigiose amichevoli per rendere il tutto più competitivo ed emozionante. Il Diavolo ha già sfidato il Real Madrid nella prima gara del Soccer Champions Tour, un torneo amichevole ma con partecipanti di lusso.

Non solo Real, ma anche Barcellona, Juventus, Manchester United e Arsenal (i rossoneri non incontreranno le due inglesi). Proprio stanotte (fuso italiano), il Milan affronterà la rivale italiana bianconera nel secondo impegno della tournée. Una gara che sa già di lotta Scudetto e che può dare delle indicazioni importanti in vista dell’inizio della Serie A. Pioli è stato chiaro coi suoi ragazzi: seppur è un amichevole, sarà fondamentale centrare la vittoria.

Il Milan, dunque, ha svolto oggi l’ultimo allenamento in vista della partita contro la Juventus, e gli aggiornamenti che ci arrivano da Sky Sport sono cruciali. Nell’ultima partitella di fine seduta, un’azione corale ha lasciato di stucco il giornalista.

Milan, allenamento in USA: azione sbalorditiva

Come riporta Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport in USA, nella partitella d’allenamento di oggi c’è stata una particolare azione portata avanti da quattro rossoneri che ha lasciato di sasso. Il giornalista l’ha spiegata nel dettaglio:

“Un’azione bellissima partita dalle retrovie, con Theo Hernandez che ha dato la palla a Leao, quest’ultimo l’ha ridata al terzino di tacco. Theo ha poi passato il pallone a Giroud, il quale ha fatto la sponda ancora su Leao. Il portoghese ha infine dato la palla a Pulisic: dribbling, tiro e gol” ha raccontato il giornalista di Sky Sport, che infine ha fatto una sottolineatura importante.

“Credo che il Milan voglia essere proprio questo, avere questo modo di tenere e giocare il pallone. Chiaramente è quello che proverà a fare nel corso della stagione Stefano Pioli anche con Chukwueze, l’ultimo acquisto del club rossonero”. Insomma, indicazioni quelle di Peppe Di Stefano che fanno arrivare un certo entusiasmo dagli Stati Uniti. Non si vede già l’ora di osservare il Milan all’opera stanotte contro la Juventus. Ci sarà il grande esordio in maglia milanista di Tijjani Reijnders. Il connubio tra nuovi e vecchi può potrebbe portare il Diavolo davvero in alto.