Samuel Chukwueze, primo allenamento a Milanello: le immagini (FOTO)

Gli scatti del primo allenamento dell’attaccante nigeriano al centro sportivo rossonero, in attesa di conoscere i nuovi compagni

Nella giornata di ieri è arrivato il comunicato ufficiale. Samuel Chukwueze è diventato a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Milan firmando un contratto che lo legherà al Diavolo per i prossimi cinque anni.

L’esterno d’attacco nigeriano è stato il settimo colpo di questa sessione di mercato estiva dei rossoneri, e anche il più complesso fino ad ora. Al Villarreal andranno 20 milioni di euro di base fissa più 7-8 milioni di bonus. Finalmente Stefano Pioli avrà a disposizione l’esterno d’attacco mancino che potrà giocare a destra e fare quello che fa Rafael Leao sull’altra fascia. Si tratta di certo di un colpo molto importante per la società di via Aldo Rossi.

La speranza è di aver trovato il calciatore possa fare la differenza in quella zona di campo, dove Junior Messias e Alexis Saelemaekers non hanno mai dimostrato di poter essere a un livello superiore. La trattativa a un certo punto sembrava essersi arenata per la richiesta esagerata del Villarreal. Il sottomarino giallo infatti pretendeva ben 35 milioni di euro per privarsi del cartellino del classe ’99.

Il nigeriano si prepara a Milanello, lavoro col pallone

Negli ultimi giorni invece la trattativa è ripartita e l’operazione si è poi finalmente chiusa, per la felicità di tutte le parti. Con il club spagnolo Chukwueze aveva vinto anche l’Europa League, totalizzando anche 207 presenze e 37 reti complessive.

Il calciatore ha firmato ieri a Casa Milan e oggi era già a Milanello per il suo primo allenamento con la maglia rossonero. Come è normale che sia, il ventiquattrenne non ha raggiunto i suoi compagni negli Stati Uniti, perché la cosa migliore era evitargli due lunghi viaggi in pochi giorni e concentrarsi invece sugli allenamenti per fargli subito trovare la giusta forma. Nelle prossime settimane ci sarà poi tempo per gli allenamenti con i compagni e la tattica.

Oggi ha quindi svolto una sessione di allenamento personalizzata al Centro Sportivo di Milanello e sul sito ufficiale del club rossonero sono apparsi alcuni scatti che lo ritraevano sul campo da gioco con il pallone. Il campionato inizia fra poco più di tre settimane e Chukwueze vuole essere già pronto per la prima partita al Dall’Ara contro il Bologna.