Milan, salta l’affare: Pioli ha detto no allo scambio

Pioli ha detto no a uno dei nomi accostati spesso al Milan: un possibile scambio non si verificherà.

La società rossonera ha in programma altri colpi dopo aver praticamente chiuso l’acquisto di Yunus Musah. Da non escludere l’ingaggio di un nuovo terzino destro, ad esempio.

Vero che Stefano Pioli nel ruolo ha già Davide Calabria e Alessandro Florenzi, con Pierre Kalulu che in caso di necessità può essere impiegato sulla fascia, ma da settimane il Milan sta sondando alcuni terzini. L’idea potrebbe anche essere quella di prendere un rinforzo a destra e impiegare Florenzi a sinistra come vice Theo Hernandez. Nelle prossime settimane capiremo meglio come si muoverà la dirigenza, che comunque ha avviato contatti anche per dei laterali mancini.

Calciomercato Milan, no di Pioli: niente scambio

Tra i nomi accostati al Milan in queste settimane c’è pure quello di Wilfried Singo, 22enne in forza al Torino e con un contratto in scadenza a giugno 2024. Tra i club c’è stato qualche contatto, però sembra che il trasferimento non sia destinato a concretizzarsi.

Oggi il quotidiano Tuttosport spiega che Stefano Pioli ha bocciato l’acquisto dell’ivoriano, di conseguenza non può andare in porto lo scambio che era stato pianificato e che coinvolgeva Singo e Junior Messias. Tale operazione prevedeva anche un conguaglio economico da parte del Milan, nello specifico 8 milioni di euro.

Pioli ritiene l’ivoriano un laterale da 3-5-2 e non un terzino da difesa a quattro, quindi non ha le caratteristiche ideali per lui. Inoltre, ora a destra le soluzioni non mancano e l’allenatore rossonero preferirebbe un acquisto sulla fascia sinistra per avere una valida alternativa a Theo Hernandez.

Il Milan ha mollato Singo e il Torino si è raffreddato per quanto riguarda Messias, che adesso è finito nel mirino del Besiktas. Si tratta della stessa squadra che dal Diavolo sta comprando Ante Rebic. Il croato nelle prossime ore volerà in Turchia. Il club di Istanbul dovrebbe versare 500 mila euro subito e poi sono previsti altri 1,5 milioni di bonus. Non un super incasso per i rossoneri, che comunque si libereranno dello stipendio da 3,5 milioni netti annui percepiti dal croato.

Messias rimane nella lista dei cedibili del Milan e la dirigenza spera di riuscire a venderlo. Il brasiliano ha 32 anni e un contratto che scade a giugno 2024, dovessero arrivare proposte sui 4-5 milioni ci sarebbe il via libera alla cessione.