Come Kvaratskhelia: clamoroso Chukwueze, annuncio in diretta

Arrivano grandi elogi ed esaltazioni per l’acquisto di Samuel Chukwueze da parte del Milan. Ed i primi paragoni non si fanno attendere.

Nella giornata di giovedì 27 luglio il Milan ha ufficializzato il settimo colpo dell’estate. Ovvero Samuel Chukwueze, esterno d’attacco mancino in arrivo dal Villarreal.

Il calciatore classe ’99 è stato fortemente voluto da mister Stefano Pioli, che aveva bisogno di un upgrade sulla corsia destra d’attacco. Dopo le prestazioni altalenanti di Messias e le caratteristiche più difensive di Saelemaekers, c’era necessità di ingaggiare un’ala offensiva che fosse simile a Rafa Leao, ma col piede sinistro in canna.

Chukwueze è costato 20 milioni di euro più circa 8 milioni di bonus variabili in favore del Villarreal. La curiosità per le capacità offensive di questo calciatore è tanta. Chi segue la Liga spagnola è sicuro che Sammy (come vuole farsi chiamare) possa essere il vero colpaccio del Milan per la prossima stagione. Ed i primi paragoni cominciano a fioccare.

Mimmo Cugini sicuro: Chukwueze prossima rivelazione della Serie A

Un accostamento importante, che fa subito sognare il Milan ed i propri tifosi, lo ha lanciato il giornalista Mimmo Cugini, firma della Gazzetta dello Sport e buon intenditore di calcio.

Intervenuto nella scorsa serata nel salotto di Sportitalia, Cugini è stato interpellato proprio sulle capacità tecniche di Samuel Chukwueze. Le parole utilizzate dal cronista fanno ben sperare: “Mi voglio sbilanciare su Chukwueze. Secondo me può essere come Kvaratskhelia dell’anno scorso. L’ho visto giocare più volte ed è impressionante”.

Dunque paragone di lusso per il nigeriano, che viene accostato a Kvicha Kvaratshelia, il fantasista del Napoli che ha letteralmente sorpreso tutti a suon di gol e dribbling vincenti. “Se Pioli saprà farlo integrare subito nel gruppo e nella sua idea di calcio, ci farà divertire. Sono convinto che sarà la vera sorpresa della prossima stagione in Serie A” – ha concluso Cugini.

Dunque caratteristiche importanti e qualità da vendere per Chukwueze. Lo dimostrano anche i dati in arrivo dalla Liga, che segnalano come sia il migliore nei dribbling negli ultimi 5 anni, alle spalle solo di due fenomeni come Messi e Vinicius junior. La speranza del Milan è che possa avvicinarsi ai numeri di Kvara al suo primo anno in Italia: il georgiano del Napoli ha messo a segno 12 reti e ben 13 assist vincenti in 34 partite, numeri da fuoriclasse vero.