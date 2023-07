Il Milan è l’incubo di De Laurentiis: non lo dimentica più

Il numero uno del Napoli non dimentica: il 4-0 è ancora nei pensieri del presidente degli azzurri. Lo scudetto non è bastato per mettere una pietra sopra su quella partita

E’ stata una stagione davvero complicata quella che ha vissuto il Milan. La squadra di Stefano Pioli non è riuscita a difendere lo Scudetto e già ad inizio 2023 i giochi apparivano fatti, con il Napoli mai davvero insidiato da qualcuno.

Il Diavolo ha abdicato fin troppo presto e l‘Inter ha iniziato malissimo la stagione, non riuscendo ad impensierire gli azzurri. Il titolo degli uomini di Luciano Spalletti, di fatto, non è mai stato messo in discussione.

Il Milan, come detto, ha vissuto un lungo periodo davvero complicato, in cui Giroud e compagni avevano perso ogni certezza e di conseguenza la loro identità. Pioli è stato bravo a far reagire la squadra: prima ha cambiato modulo, passando alla difesa a tre, poi una volta tornata l’autostima, si è ripreso a giocare con il 4-2-3-1 e qualche soddisfazione è arrivata.

Il Milan è riuscito ad arrivare fino alle semifinali di Champions League. I tifosi sono tornati a sognare, ma il derby non è certo andato come si sperava. Il Diavolo, però, nonostante la stagione complicata, è riuscito ad essere la bestia nera dei campioni d’Italia. Un vero e proprio incubo, soprattutto per Aurelio De Laurentiis, che no ha ancora dimenticato il pesantissimo 4 a 0 subito in campionato.

Milan, De Laurentiis: “Sapete dove mi è rimasto quel 4-0…”

Quando il presidente degli azzurri, oggi, è salito sul palco del Palasport di Castel di Sangro per la presentazione del francobollo celebrativo dello scudetto del suo Napoli, è tornato a parlare proprio di quella partita, che non ha ancora digerito. Lo Scudetto, dunque, non è bastato a far dimenticare un risultato umiliante: “Per la Champions è tutta una questione di fortuna – riporta gazzetta.it – L’eliminazione vi è rimasta qui? Sapeste a me dove è rimasto quel 4-0 col Milan…”.

Ne aveva già parlato lo scorso 7 giugno in termini netti: “Non mi ha dato molto fastidio la partita di Champions a Milano o quella a Napoli, mi ha dato molto fastidio la partita di campionato giocata qualche giorno prima con la stessa squadra e persa così malamente, mi ha sconcertato”.

Il 4 a 0, firmato Rafael Leao (doppietta), Brahim Diaz e Saelemaekers, al Maradona, inevitabilmente ha minato le certezze del Napoli, eliminato, poi, in Champions League. In Europa, dunque, non sempre è questione di fortuna. E’ arrivato così l’1 a 0 dell’andata, firmato Bennacer, e l’1 a 1 del ritorno, con Osimhen che ha risposto a Giroud.

Il prossimo Napoli-Milan è in programma il 29 ottobre: siamo certi che De Laurentiis farà di tutto per caricare i suoi uomini e vendicare quanto accaduto lo scorso anno.