Via dal Milan: il giocatore vola in Inghilterra

E’ ad un passo la cessione del calciatore dopo solo pochi mesi. Andrà via con la formula del prestito: la trattativa è in dirittura d’arrivo. Lo aspetta l’Inghilterra

E’ destinata a concludersi dopo soli pochi mesi e senza alcuna presenza in prima squadra con la maglia del Milan l’avventura del calciatore.

Stiamo parlando di David Vasquez. L’estremo difensore colombiano, sbarcato a Milano durante il calciomercato di gennaio, occupando uno slot da extracomunitario, è sulla lista dei partenti di Stefano Pioli e nelle prossime ore potrebbe fare le valigie per volare in Inghilterra.

Come riporta Gianluca Di Marzio, il calciatore classe 1998, che ha collezionato appena due presenze con la squadra Primavera, allenata da Ignazio Abate, potrebbe trasferirsi in Championship per giocare in prestito con la maglia dello Sheffield Wednesday. L’estremo difensore è davvero molto vicino a lasciare il club italiano con la formula del prestito.

Milan, la lunga lista dei partenti: si scalda il calciomercato in uscita del Diavolo

Il trasferimento di Vasquez in Inghilterra, allo Sheffield Wednesday, non sarà certo l’ultimo. La lista dei calciatori con la valigia in mano è davvero lunghissimo e questi sono giorni davvero caldi per il loro addio.

Vi abbiamo raccontato dell’imminente addio di Ante Rebic, sempre più vicino al Besiktas. Il club turco può essere la destinazione anche di Junior Messias, che piace tanto al Torino di Ivan Juric. Sono pronti a salutare Divock Origi e Fode Ballo-Toure, che come il portiere e il croato non hanno preso parte alla tournée americana. Di fatto sono fuori rosa e in attesa di una sistemazione, al pari di Lazetic e Caldara, che non rientrano nei piani di Stefano Pioli.

Situazione ben diversa quella legata a Charles De Ketelaere e Yacine Adli. Il centrocampista belga può partire di fronte ad un’offerta importante, da circa 30 milioni di euro. Il Diavolo non ha alcuna intenzione di mettere a bilancio una minus-valenza e al momento non è disposto a cedere l’ex Club Brugge con la formula del prestito con diritto di riscatto. Servono garanzie.

Il prestito, invece, potrebbe essere una soluzione per il francese, che piace alla Salernitana e a diversi club di Ligue 1. Entrambi i calciatori, che stanno giocando qualche spezzone in American, vorrebbero, però, rimanere in rossonero. Possibile addio, infine, anche per Saelemaekers per il quale si aspettano offerte sui 10-15 milioni di euro.