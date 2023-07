Infortunio Calabria, le ultime: il Milan ha preso una decisione

Davide Calabria è rimasto ai box dopo l’infortunio patito in amichevole contro la Juventus. Il terzino classe ’96 dovrà fare i controlli di rito.

Il Milan sta dimostrando crescita e miglioramenti dal punto di vista atletico e tattico. Le ultime amichevoli di lusso, contro Real Madrid e Juventus, hanno messo in evidenza l’ampia scelta a disposizione di mister Stefano Pioli.

L’unica vera pecca del test-match di ieri notte contro la Juve, pareggiato 2-2, ha riguardato l’infortunio di Davide Calabria. Infatti il terzino e capitano del Milan ha dovuto lasciare il campo a Carson già nel primo tempo, per via di un risentimento muscolare.

Saggia la decisione sia di Calabria che di mister Pioli di farlo uscire immediatamente, senza rischiare che il problemino accusato muscolarmente potesse diventare più grave. Per lui si è trattato di un affaticamento alla coscia destra, per questo motivo è stato subito inserito al suo posto Alessandro Florenzi.

Calabria, esami al rientro in Italia: per ora salta il Barça

Arriva qualche aggiornamento sulle condizioni di Calabria, anche se da casa Milan non filtrano notizie ancore ufficiali e chiare. Il difensore rossonero, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, salterà senza ombra di dubbio l’ultima amichevole in terra americana. Quella nella notte del 2 agosto (ore 5 italiane) a Las Vegas contro il Barcellona.

Il terzino resterà negli Usa con i compagni e svolgerà lavoro differenziato, senza forzare. Il Milan pare abbia deciso di far svolgere gli esami strumentali ed approfonditi al proprio capitano soltanto al rientro in Italia. Ovvero dal 3 agosto in poi, quando la squadra di Pioli ritornerà a lavorare in casa propria per iniziare a preparare il debutto in campionato del 21 agosto a Bologna.

Dunque ancora non è chiara l’entità reale dell’infortunio alla coscia destra di Calabria. Ma dal ritiro rossonero filtra ottimismo. Il terzino però resterà ai box per evitare ricadute o peggioramenti delle sue condizioni. Intanto, visto anche lo stop del numero 2, non è da escludere che il Milan possa tornare sul mercato per rinforzare la corsia destra.

Al momento oltre a Calabria sono a disposizione Florenzi e Kalulu come alternative sull’out di destra, senza dimenticare Alex Jimenez, terzino in arrivo dalla ‘cantera’ del Real Madrid anche se ancora giovanissimo. Possibile che entro la fine di agosto possa arrivare anche un altro laterale difensivo, anche se la priorità è reperire un vice-Theo Hernandez a sinistra.